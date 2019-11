Les investisseurs boudent l'industrie du pétrole en Saskatchewan

[Investir dans le secteur pétrolier] ne rapporte pas autant que par le passé, souligne Amr Henni.

En 2018, la vente de droits de forage a rapporté 51 millions de dollars au gouvernement de la Saskatchewan. Un an plus tard, le chiffre ne s’élève qu’à 22 millions de dollars.

Selon M. Henni, ce manque d’intérêt aura des répercussions sur le budget provincial et le marché de l’emploi.

Amr Henni affirme que ce manque d’intérêt s’explique par la baisse du prix du baril, l’absence de raffineries dans l’Ouest canadien ainsi qu’un manque de pipelines pour exporter le pétrole.

Ce n’est pas bon pour le gouvernement, ce n’est pas bon pour les personnes qui travaillent et pour celles qui vivent de l’industrie du pétrole, résume-t-il.

La ministre de l’Énergie et des Ressources de la Saskatchewan, Bronwyn Eyre, est d’accord que le manque de pipeline ralentit l’industrie dans la province : C’est encore très important de s'occuper de la crise en transport. C’est vraiment le vrai thème de ces nombres qu’on voit aujourd’hui.

Elle souligne aussi que la province a mis en place des incitatifs pour encourager l’extraction du pétrole et qu’elle s’en sort mieux que l'Alberta et la Colombie-Britannique.

Par ailleurs, Mme Eyre dénonce les lois fédérales qui créent une ambiance dans le secteur qui n’est pas aussi optimiste comme ce l’était auparavant .

Le chef de l’opposition en Saskatchewan, Ryan Meili, s’inquiète de la réaction du gouvernement face à cette crise.

On a un gouvernement qui [pour répondre à] un problème de budget, fait des compressions dans l'éducation, dans la santé [et] dans les services pour les gens les plus vulnérables de notre société.

Ryan Meili, chef du NPD de la Saskatchewan