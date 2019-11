La pénurie de propane inquiète la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda

Le conflit de travail affectant les opérations du Canadien National (CN) pourrait toucher les entreprises de la région, croit le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Jean-Claude Loranger. Plusieurs entreprises de la région, notamment des industries minières, forestières ou encore agricoles, sont tributaires de la desserte ferroviaire pour différents types d'opérations.

C'est certain que ça ne peut pas continuer longtemps comme ça. Jean-Claude Loranger

Si la grève ne se règle pas, Jean-Claude Loranger craint que la route 117 ne soit surutilisée et réclame une intervention des gouvernements du Canada et du Québec.

Si ça paralyse des entreprises dans le sud, c'est certain que ça va nous toucher ici et il y aura des répercussions dans la région. Ce n'est pas une situation idéale et les gouvernements doivent intervenir. Ça va finir par augmenter le transport par réseau routier et s'il y a plus de véhicules lourds sur les routes, ce n'est pas souhaitable dans ce temps-ci de l'année , dit-il.

Des agriculteurs québécois manifestent devant le bureau de circonscription du premier ministre canadien Justin Trudeau pour lui demander d’intervenir dans le conflit de travail au Canadien National (CN). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Diversifier les moyens de transport

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda rappelle que les transporteurs lourds doivent présentement faire un détour par Amos, en raison d'une limitation de poids du pont de Rivière-Héva.

Il croit aussi que la grève au CN peut faire réfléchir la population quant à la construction du pipeline de Gazoduq.