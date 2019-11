Le pont de l'Île-d'Orléans sera démoli

L'actuel pont de l'Île-d'Orléans sera démantelé dès que le nouveau pont à haubans sera inauguré. Le ministère des Transports vient de prendre cette décision pour des raisons techniques et financières.

« À la suite d'analyses que le ministère a réalisées au cours des derniers mois, on a conclu qu'il serait difficile de faire cohabiter deux ponts entre Québec et l'île d'Orléans », explique le porte-parole du ministère des Transports, Guillaume Paradis. Conserver et remettre en état l'infrastructure qui date de 1935 aurait coûté trop cher.

Jusqu'à tout récemment, le ministère envisageait toujours de trouver une nouvelle vocation au pont. Il avait été question de le conserver pour les piétons et les cyclistes. Cependant, du côté technique avec les analyses qu'on a faites, on a réalisé que c'était une option qui n'était pas viable , souligne M. Paradis.

L'infrastructure actuelle sera donc démolie après la mise en service du nouveau pont à haubans, prévue en 2027.

Ce nouveau pont comptera une voie dans chaque direction, des accotements et une piste polyvalente pour les déplacements actifs.

Il sera situé à environ 120 mètres à l'ouest du pont actuel, plus près de la Ville de Québec.