Des employés de soutien font la grève du zèle dans les écoles de langue française

Une vingtaine de personnes ont manifesté pacifiquement devant l’École secondaire Macdonald-Cartier dans le Grand Sudbury.

Il y a eu énormément de coupes en éducation par le gouvernement Ford , dit la présidente de la section locale 57 Ginette Lefebvre. Nous voulons maintenir nos acquis, c’est-à-dire un système d’éducation de qualité.

Nous allons boycotter les activités rattachées au ministère de l’Éducation, par exemple la préparation des tests de littératie de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) pour les élèves de la 10e année , dit-elle.

Ainsi, les membres du FEESO ne participeront ni à la préparation ni au soutien des élèves.

Même si la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO) représente principalement les enseignants d’écoles publiques anglaises, le syndicat compte aussi parmi ses membres des employés de soutien et administratifs qui travaillent dans des écoles francophones du Nord de l’Ontario.Trois des six conseils scolaires francophones du Nord de l’Ontario ont des employés de soutien ou administratif représentés par la FEESOFédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario .

Il s’agit du Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO), du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (CSCDGR) et du Conseil scolaire catholique Nouvelon (CSCNO).

Parmi les employés concernés, l’on compte des bibliotechniciens, des secrétaires d’école, des techniciens en informatique, des orthophonistes, des animateurs culturels, des aides-enseignants et des éducateurs de la petite enfance.

Les employés administratifs et de soutien membre du FEESO comptent respecter à la lettre leur convention collective et n’effectueront aucune autre tâche supplémentaire comme moyen de pression en cette première journée de grève du zèle.

La grève du zèle se limite à des moyens de pression administratifs qui n’ont pas d’impact en salle de classe, rassure Paul de la Riva, le directeur des communications du Conseil scolaire catholique Nouvelon.

Le personnel sera présent à l’école et en salle de classe, et va continuer d’offrir les services habituels, précise M. de la Riva.

La FEESO mettra en place un retrait limité des services administratifs comme remplir les rapports au ministère de l’Éducation ou le refus d’assister à toute réunion en dehors des heures normales de travail, le refus de participer à toute activité avant ou après la journée de travail , explique de son côté Richard Loiselle, le chef des communications du CSCDGRConseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières .

Des membres du personnel de soutien de ce conseil, qui compte des écoles de New Liskeard jusqu’à Hearst, iront distribuer des dépliants d’information dans la communauté à différents moments de la journée, par exemple pendant l’heure du dîner ou 20 minutes avant le début des classes.

Du côté du CSPGNOConseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario , il y aura une manifestation des syndiqués dès 7 h 30 à l’École secondaire publique MacDonald-Cartier, dans le Grand Sudbury.

Les autres conseils de la région, soit le Conseil scolaire catholique Franco-Nord, le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales et le Conseil scolaire public du Nord-Est (CSPNE), n’ont pas d’employés représentés par la FEESOFédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario .

Cependant, dans le cas du CSPNEConseil scolaire public du Nord-Est , trois écoles partagent des bâtiments avec des écoles dont le personnel sera en grève du zèle.

Il s’agit de l’École secondaire publique Nipissing Ouest à Sturgeon Falls, de l’École secondaire l’Alliance à Iroquois Falls et de l’École secondaire publique Écho du Nord à Kapuskasing.

L’École secondaire l’Alliance accueille à la fois les élèves des secteurs public et catholique.

Nos collègues des autres conseils scolaires avec qui nous cohabitons sont membres de ces syndicats, ce qui aura donc un impact sur certains aspects de la vie scolaire et parascolaire de nos écoles partagées, a écrit le directeur de l’éducation Simon Fecteau, dans une lettre envoyée aux parents il y a quelques jours.

Nous tenons à vous rassurer que le CSPNE veillera à maintenir la stabilité de l’environnement scolaire au sein de l’école, et ce, pour garantir la sécurité et le bien-être des élèves et des membres du personnel. Les activités pédagogiques de l’école sont maintenues.

Simon Fecteau, directeur de l'éducation du CSPNE