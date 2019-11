Des irrégularités relevées dans la gestion des affaires municipales de Rivière-du-Loup

Un rapport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation publié lundi révèle plusieurs irrégularités en matière de gestion des affaires municipales à Rivière-du-Loup entre janvier 2014 et décembre 2016.

Dans le document, on peut lire que le Ministère a déclenché l’enquête après que l’ancien maire, Gaétan Gamache, a affirmé que la Ville avait recours au fractionnement de contrats.

Le rapport indique que M. Gamache a dit, en décembre 2016, en réaction à la hausse du plafond de 25 000 $ à 100 000 $ pour procéder obligatoirement à des appels d’offres : C'est demandé depuis très longtemps, pour être capable de travailler plus facilement, d'avoir un montant plus élevé. Parce qu'à 25 000 $, ça nous amenait souvent à avoir à couper les projets en quatre petits dossiers.

Le rapport révèle sept irrégularités dans la gestion des affaires municipales :

Laxisme dans l’application du cadre normatif et des saines pratiques en matière de gestion contractuelle; non-respect des seuils d’appel d’offres et six cas de division de contrats; erreurs dans 29 % des contrats audités; non-adhésion de l’administration à la politique de gestion contractuelle adoptée par les élus; manque de rigueur dans le suivi des activités de la Ville (notamment pour l’avancement du Programme triennal d’immobilisations, dont 76 % des projets prévus n’étaient pas réalisés dans la période auditée); dépenses remboursées au maire de l’époque qui auraient dû être prises à même son allocation de dépenses; gestion inadéquate de l’aide aux organismes (processus d’attribution, suivi de l’aide et reddition de comptes).

Les six contrats divisés portent sur l’achat de module de jeux, les frais de service du 911, l’achat de bornes incendie, d’articles de tuyauterie et de matériel informatique.

Pour ce qui est des frais de service au 911, le rapport souligne qu’une facture a été annulée, puis divisée en deux factures en 2015. Le Ministère indique avoir trouvé une note dans la documentation recueillie demandant au fournisseur de séparer les deux factures.

En 2016, un représentant de la Ville demande encore une fois deux factures au fournisseur pour demeurer sous le seuil des 25 000 $.

Montants totaux des contrats divisés : Modules de jeu : 32 240 $

Frais du 911 en 2015 : 25 297 $

Frais du 911 en 2016 : 27 546 $

Articles de tuyauterie : 60 967 $ (divisé en trois)

Dépenses en informatique : 88 339 $ (divisé en trois)

Selon la Ville de Rivière-du-Loup, l’ancien maire Gaétan Gamache aurait perçu 2000 $ en trop pour le remboursement de certaines de ses dépenses.

La mairesse actuelle, Sylvie Vignet, affirme que les élus n’ont pas encore déterminé s’ils demanderont à l’ancien maire de rembourser ce montant.

Pas intentionnel, selon la Ville

La mairesse de Rivière-du-Loup tient à souligner que les lacunes soulevées dans le rapport portent sur le processus administratif et que personne n'a retiré de bénéfices de ces erreurs.

Elle ajoute que les lacunes de l’administration n’ont pas occasionné de coûts supplémentaires pour les citoyens.

Mme Vignet montre du doigt un manque de formation des employés et un manque de personnel à la Ville.

Il y a des fois où on savait où on aurait dû écrire quelque chose, on ne l'a pas fait parce qu'on a voulu aller plus vite. Mais ce n'était pas de la mauvaise foi. C'était vraiment fait dans le sens de faire avancer le dossier plus rapidement , explique-t-elle.

Il y avait certaines lacunes, qu’on a déjà commencé à corriger, et qu’on va continuer [à corriger]. Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup

Le directeur général par intérim, Jacques Moreau, précise par ailleurs que seul un des six cas de division de contrat en était réellement un, soit celui du 911. C’est un cas bien sûr, mais un cas de trop , a-t-il admis.

Il explique par exemple qu’il était difficile pour la ville de prévoir ses futures dépenses en informatique et en tuyauterie.

L’administration précise également qu’elle a revu la politique d'allocations des élus et que cette problématique est réglée.

L'ancien maire de Rivière-du-Loup, Gaétan Gamache, indique qu'il prendra connaissance du rapport avant d'y réagir.

Avec la collaboration de Patrick Bergeron