Affaire Daniel Bard : les victimes du stratagème toujours dans l’attente

Bien que l’Acadien soit associé à scandale financier et poursuites depuis plus d’une semaine dans les médias, aucun signe de sa présence ne se fait ressentir. Personne ne semble savoir avec certitude où il se trouve.

Il reste peu de preuves ou de traces de l'homme qui a réussi à soutirer près de deux millions de dollars à des entrepreneurs d'ici et d'ailleurs, et peu d'espoir pour les entreprises victimes de récupérer leur argent.

Daniel Bard aurait soutiré des fonds à des entrepreneurs en leur promettant des centaines de millions de dollars de prêts d'investisseurs étrangers alors qu'il était notamment à l'embauche de la corporation de développement économique du Grand Moncton.

La maison de Bard saisie

Selon le registre des propriétés du Nouveau-Brunswick, Bard a acheté une maison de 280 000 dollars sur la rue Roose à Dieppe en février 2018.

Après avoir hypothéqué la maison à deux reprises pour plus de 400 000 dollars, il met sa maison en vente. Elle est ensuite saisie, tout comme son bureau, car Bard n'avait pas payé ce qu'il devait à la banque.

La maison de Daniel Bard, située sur la rue Roose à Dieppe. Photo : Radio-Canada

L'entreprise HIL Group parmi les victimes

Certaines entreprises ont poursuivi Daniel Bard et Venture Management au civil et ont obtenu gain de cause en cour. C’est le cas de l'entreprise HIL Group.

Pendant deux ans, on a couru après notre argent, plus ou moins, mais il était très occupé en Europe toujours, il voyageait à travers le monde pour faire des affaires. Hervé Auclair, copropriétaire de l’entreprise HIL Group

Hervé Auclair espérait recouvrir une partie des 130 000 dollars que leur compagnie HIL GROUP avait versée à Daniel Bard avec la vente de la maison sur la rue Roose. Cependant, la maison avait déjà été saisie par la banque.

Hervé Auclair est copropriétaire de l'entreprise HIL Group. Photo : Radio-Canada

Nos avocats ont eu gain de cause à la cour. On a mis un lien sur une des propriétés qui était en vente et vendue mais la vente a été annulée et on ne sait pas pourquoi... C'était notre façon peut-être d'avoir notre argent, mais la vente a été annulée , indique M. Auclair.

La GRC Gendarmerie royale du Canada continue son enquête, et plusieurs victimes demeurent dans l'attente.

D'après les informations d'un reportage de Sophie Désautels