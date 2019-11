Tirs groupés contre le plan sur 5 ans de l’administration Labeaume

Par souci de transparence et de planification à plus long terme, le maire a présenté un plan d’investissement quinquennal ( PIQPlan d'investissement quinquennal ) - donc sur cinq ans - plutôt que la traditionnelle planification sur trois ans.

Selon le chef de l’opposition, il s’agit d’une stratégie politique pour repousser certains investissements parce que la carte de crédit est pleine .

Jean-François Gosselin et son équipe de Québec 21 ont répété à maintes reprises dans les dernières semaines que l’administration de Régis Labeaume devrait faire des choix difficiles.

L'opposition donne comme exemple l'augmentation considérable des coûts de certains projets, dont ceux de la centrale de police et de l’usine de biométhanisation.

On a un mix là-dedans d'explosion de coûts et de bonification de projets, donc les citoyens de Québec devront patienter dans certains cas jusqu'à cinq ans pour voir certains projets se réaliser. La carte de crédit est pleine et le maire a décidé d'étirer les paiements sur cinq ans au lieu de trois , dénonce le chef de l’opposition officielle.

Avec tous ses projets sensationnels viennent des factures sensationnelles et le maire a maintenant besoin de cinq années pour faire tous ses projets. Jean-François Gosselin, chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville de Québec

Déjà compliqué sur 3 ans

De son côté, Jean Rousseau n’accorde que peu de crédibilité aux promesses d’investissement pour les dernières années de ce nouveau PIQPlan d'investissement quinquennal .

Selon l’élu de Démocratie Québec, l’administration Labeaume était déjà incapable de tenir ses engagements autrefois couchés sur papier pour trois ans, plutôt que cinq.

Ce plan quinquennal est significatif pour l'année en cours et la suivante, mais dès qu'on tombe à trois, quatre ou cinq ans, ce sont des vœux pieux qui peuvent être transformés et remplacés par d'autres.

Jean Rousseau, conseiller municipal de Cap-aux-Diamants Photo : Radio-Canada

Le conseiller municipal du district de Cap-aux-Diamants souligne malgré tout quelques bonnes nouvelles pour son district dans le budget 2020.

Les investissements pour la rénovation de la bibliothèque Claire-Martin, pour le parc-école Saint-Jean-Baptiste et les subventions en hausse pour les propriétaires de maisons patrimoniales ont principalement retenu son attention.