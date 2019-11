Lorsque les 124 élèves du préscolaire et du primaire auront cumulé 10 journées sans violence, ils pourront terminer l’école quelques minutes plus tôt et jouer à l’extérieur.

Un thermomètre pour mesurer la violence

Les élèves peuvent suivre la progression des journées sans violence grâce à ce thermomètre. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Le personnel de l’école a installé un thermomètre en carton sur un mur de la salle à manger à l’attention des élèves.

Une semaine après le lancement du projet en novembre, une seule journée sans violence avait été notée. Le personnel a dû modifier son règlement.

À chaque récréation qu'on n'a pas d'événement violent, on monte la flèche d'un tiers. À la deuxième récréation, un autre tiers. Donc, les enfants peuvent percevoir plus (qu'avant) que la flèche monte. Elle monte tranquillement, mais elle monte , explique Isabelle Lacroix, enseignante en troisième année du primaire.

En cas de violence lors d’une récréation, la flèche ne recule pas.

Hausse de violence à l’école

Une hypothèse soulevée par le personnel pour expliquer cette hausse de violence serait que les élèves sont plus souvent et plus longtemps rassemblés dans la cour d’école cette année.

Le ministère de l’Éducation exige maintenant 2 récréations de 20 minutes chaque jour pour les écoles primaires.

Comme on a une récréation de plus imposée par le gouvernement cette année de 20 minutes l'après-midi, et on a un ajout de 5 autres minutes le matin qu'on n'avait pas auparavant, c'est peut-être un des facteurs qu'on a eu plus de conflits à régler entre les enfants , soulève Isabelle Lacroix.

À la fin des récréations, c’est souvent là qu’on s’aperçoit qu’il y a des événements violents. Les enfants ont de la difficulté à entrer en relation avec les autres, et c’est surtout au niveau des petits. Au lieu de le dire avec des mots, ils ne sont pas contents de telle situation, on frappe, un coup de poing, on bouscule, on s’arrache des jouets , ajoute Isabelle Lacroix.

Caroline Coulombe est éducatrice spécialisée. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

L’éducatrice spécialisée, Caroline Coulombe, remarque que la violence faite par des enfants est souvent banalisée.

C’est comme “Ah, c’est normal, c’est des enfants”. Oui, ça se chicane, dit-elle, mais à un moment, il y a comme une limite aussi. Caroline Coulombe, éducatrice spécialisée

Plusieurs plans d’intervention et d’activités sont aussi mis en place à l’école Dagenais pour éviter les conflits et aider les enfants à jouer ensemble. Caroline Coulombe se concentre de plus à comprendre pourquoi les enfants sont violents.

De comprendre pourquoi elle se passe (la violence), de quelle façon elle se passe, comprendre les types de violence. Faire les différences aussi entre intimidation, harcèlement, discrimination, violence physique, violence verbale. [...] L’agresseur, la victime, mais il y a aussi le spectateur, le témoin que lui aussi sa version peut être importante si on veut qu’il dénonce, il faut prendre leur pouls eux aussi , indique Caroline Coulombe.

En fin d'avant-midi lundi, les élèves avaient cumulé cinq journées sans violence.