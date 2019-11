Mario Simard plaide en faveur d'un meilleur encadrement de la transition entre députés

Bien qu'il occupe le même bureau que l'ex-députée du Nouveau Parti démocratique (NPD), défaite le 21 octobre dernier, Mario Simard soutient qu’il n’a pu s’asseoir avec l’ancienne élue pour discuter de la suite des choses.

Je lui ai demandé à deux reprises via les médias sociaux et en laissant des messages, si elle était intéressée à me rencontrer, mais elle a décliné. Les grands perdants, ce sont les citoyens qui pensent que leurs dossiers cheminent et qu’on est conscients de leurs demandes particulières, ce qui n’est pas le cas , fait valoir Mario Simard.

Le porte-étendard du Bloc québécois aimerait que la passation entre élus d’une circonscription soit encadrée par Ottawa.

Nous, on veut faire cheminer cette idée-là au caucus parce que même au lendemain d’une élection, on reste député. C’est une fonction qui suppose une certaine hauteur. Donc, on doit s’élever au-dessus de la partisanerie et faire passer l’intérêt des citoyens avant nos intérêts et nos coups d’humeur personnels. Ce serait bien que ce soit encadré par une loi qui expliquerait le mode de transition. Mario Simard

Karine Trudel soutient qu'elle n'a jamais reçu de demande de Mario Simard par l'entremise de sa page Facebook, qu'elle a laissée ouverte pendant deux semaines.

Je lui ai d'ailleurs laissé une lettre de félicitations, une lettre de consignes et plusieurs dossiers classés dans le bureau de circonscription de Jonquière [...]. Je lui ai laissé ce que je pouvais lui laisser en sa possession parce que selon les consignes de nos agents, lorsque nous quittons la Chambre des communes, nous ne pouvons pas transmettre aucune information confidentielle. C'est pour cette raison que j'ai laissé des dossiers dans le bureau de M. Simard ainsi qu'une lettre sur ce que je pouvais lui laisser , explique Karine Trudel.

Mario Simard invite les groupes communautaires et les acteurs économiques qui avaient entrepris des démarches auprès de Karine Trudel à communiquer avec le personnel de son bureau.

Avec les informations de Michel Gaudreau