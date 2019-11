Syrie : l'OIAC défend un rapport sur une attaque chimique

M. Arias a déclaré s'en tenir à la conclusion de l'enquête, selon laquelle du chlore avait été utilisé à Douma en avril 2018, lors d'une attaque qui avait fait une quarantaine de morts.

Le site web WikiLeaks a publié ce week-end un courrier électronique d'un membre de l'équipe qui a enquêté sur cette attaque chimique présumée, accusant l'OIACl'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques d'avoir dissimulé des irrégularités.

Les Occidentaux, avec à leur tête les États-Unis, avaient à l'époque accusé le régime syrien d'être à l'origine du bombardement chimique et attaqué des installations militaires syriennes en représailles.

Il est dans la nature de toute enquête approfondie des membres d'une équipe d'exprimer des points de vue subjectifs. Fernando Arias, directeur général, OIAC

M. Arias a fait cette déclaration dans un discours prononcé en ouverture d'une réunion annuelle des États membres de l'organisation, basée à La Haye aux Pays-Bas.

Certains de ces points de vue divers continuent de circuler dans certains espaces de discussion publique, mais je tiens à réaffirmer que je maintiens la conclusion indépendante et professionnelle de l'enquête. Fernando Arias, directeur général, OIAC

Un rapport qui dénature les faits

Selon WikiLeaks, un enquêteur dont l'identité n'a pas été rendue publique a exprimé dans un courriel ses préoccupations des plus graves , affirmant que le rapport de l' OIACOrganisation pour l'interdiction des armes chimiques dénature les faits et reflète un parti pris non intentionnel .

La Russie et ses alliés ont mis la main sur ce courriel, ainsi que sur un document précédent qui remettent tous deux en cause les conclusions de l' OIACOrganisation pour l'interdiction des armes chimiques rendues publiques en mars 2019.

Moscou a déclaré lundi que le rapport sur l'attaque chimique présumée à Douma déformait la réalité et reflétait un schisme au sein de l'organisation.

L'ambassadeur de la France auprès de l' OIACOrganisation pour l'interdiction des armes chimiques , Luis Vassy, a toutefois exprimé son soutien et sa confiance totale dans les conclusions de ce rapport , à l'instar du Royaume-Uni et des États-Unis.

Nouvelle vague de tensions entre la Russie et l'OIAC

Cet événement a jeté une nouvelle vague de tensions entre la Russie et l' OIACOrganisation pour l'interdiction des armes chimiques , dont les enquêteurs s'apprêtent pour la première fois à désigner les responsables d'attaques chimiques en Syrie, dont peut-être celle présumée à Douma.

Malgré de fortes objections de la part de la Syrie et de ses alliés, une majorité des 193 États membres avaient voté en juin 2018 en faveur du renforcement des pouvoirs de l'OIAC, en l'autorisant à désigner l'auteur d'une attaque chimique et non plus seulement à documenter l'utilisation d'une telle arme.

Le premier rapport de l'équipe d'enquêteurs chargée d'identifier les auteurs présumés de ces attaques en Syrie est attendu pour le début de l'année prochaine.

Moscou menace notamment de bloquer le vote du budget 2020 de l'Organisation si celui-ci comprend un financement pour l'équipe d'enquêteurs.

Lors du premier jour de la réunion annuelle de l'OIAC, qui se déroulera jusqu'à vendredi, son directeur Fernando Arias a exhorté les États membres à veiller à ce que l'organisation dispose d'un budget pour pouvoir fonctionner l'année prochaine .

Le Novitchok sur la liste des substances interdites

Les grandes puissances pourraient toutefois s'entendre sur une question importante au cours de cette réunion : celle de l'ajout potentiel de l'agent innervant Novitchok sur la liste des substances interdites de l'OIAC.

Le Novitchok, un agent neurotoxique de qualité militaire mis au point par l'Union soviétique pendant la guerre froide, avait notamment été utilisé en mars 2018 lors de l'attaque à Salisbury (Angleterre) contre l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia.

L'OIAC, qui a remporté le prix Nobel de la Paix en 2013, affirme avoir contribué à éliminer plus de 96 % des stocks mondiaux déclarés d'armes chimiques depuis son entrée en vigueur en 1997.