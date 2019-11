Grève au CN : l'Union nationale des fermiers demande aux parties de négocier

La présidente de l' UNFUnion nationale des fermiers , Katie Ward, rappelle que la récolte est difficile cette année en raison des caprices de Dame nature. La grève au Canadien National n'arrange en rien la situation.

La présidente de l'UNF, Katie Ward, souhaite, une solution rapide à la grève du CN car son impact sur les fermiers est majeur. Photo : Radio-Canada

C'est incroyable le niveau de stress chez les fermiers, spécialement en Ontario et au Québec, où il y a encore beaucoup de maïs dans les champs , dit-elle.

Maintenant, les fermiers se retrouvent avec des produits endommagés par de la moisissure parce qu'ils n'ont pas accès au propane pour sécher leur maïs , souligne-t-elle.

Katie Ward affirme que 35 % du maïs est touché par la moisissure. Cette situation aura un impact sur les prix, qui seront plus bas. Selon elle, même si le conflit était résolu aujourd'hui, il faudrait de trois à quatre semaines pour un retour à la normale.

Ce sont trois ou quatre semaines que nous n'avons pas, car les produits de la ferme ne peuvent attendre le processus de négociation. Nous avons besoin que les parties en conflit recommencent à se parler , souligne la présidente de l' UNFUnion nationale des fermiers .

Elle tient à préciser que, si les fermiers sont dans l'urgence, il n'est pas question de s'immiscer dans le conflit de travail.

Katie Ward affirme que l' UNFUnion nationale des fermiers est en pourparlers avec la ministre de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau. Elle reconnaît toutefois que c'est un processus laborieux, puisque la grève ne concerne pas que ce ministère, mais aussi celui des Transports.

Ian Robson est fermier à Deleau, dans la municipalité rurale de Sifton dans l'ouest du Manitoba. Photo : Radio-Canada

« Nous sommes entendus, mais c'est vraiment important que le CNCanadien National et les travailleurs recommencent à se parler », insiste la présidente de l' UNFUnion nationale des fermiers .

Ian Robson est fermier à Deleau, une localité située dans la municipalité rurale de Sifton, dans l'ouest du Manitoba.

Il souhaite aussi voir une issue rapide à la grève du Canadien National. Plus le conflit dure, plus l'impact sur les fermiers sera important. Ce n'est pas une situation que nous souhaitons , dit-il.

Il explique qu'il essaie de planifier le plus possible la vente de ses grains. Le prix varie de jour en jour depuis le déclenchement de la grève.

Rébeca Frazer-Chiasson, agricultrice et présidente de l'Union nationale des fermiers du Nouveau-Brunswick, affirme que cette grève illustre une réalité canadienne.

Rébeca Frazer-Chiasson, agricultrice et présidente de l'Union nationale des fermiers du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada

C'est un exemple d'une crise qui démontre à quel point notre système alimentaire tient à un fil. Que ce soit une crise environnementale ou une crise liée aux frontières ou aux échanges, nous avons vraiment besoin de bâtir un système alimentaire beaucoup plus résilient , estime-t-elle.

L'impact des changements climatiques

Les changements climatiques et leur impact sont également au menu des discussions de ce congrès de l' UNFUnion nationale des fermiers . Une journée entière sera consacrée à cette question.

Nous avons besoin d'aborder le sujet, car il y a urgence. Comme fermiers, nous sommes aux prises avec les changements climatiques et cela nous touche en premier , dit Katie Ward.

Elle indique que l' UNFUnion nationale des fermiers compte produire très prochainement un rapport traitant de la crise climatique et de celle de l'agriculture.

D'après Katie Ward, le rapport contiendra plusieurs recommandations, dont la nécessité d'élaborer une stratégie nationale afin de résoudre les problèmes agricoles liés à la question climatique.

Nous préconisons un programme pour l'adaptation de nos fermes à cette nouvelle donne, car les problèmes varient d'une région à une autre , dit-elle.

David Mazur-Goulet possède une ferme maraîchère à Ottawa. Il dit que les fermiers voient les conséquences du changement climatique d'une année à l'autre.

David Mazur-Goulet est propriétaire d'une ferme maraîchère à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Ce que nous voyons dans la région d'Ottawa, c'est beaucoup de pluie au printemps et à l'automne et peu de pluie en plein été. Or, les légumes ont besoin d'être irrigués tout l'été , fait-il remarquer.

Il affirme que la chaleur a aussi un impact dans les serres. Ça nécessite des investissements pour l'achat de ventilateurs qui coûtent des milliers de dollars, donc ce n'est pas évident pour les propriétaires de petites fermes , explique-t-il.

Malgré tous les défis, la présidente de l' UNFUnion nationale des fermiers voit l'avenir avec optimisme.

Katie Ward mentionne ainsi que de nombreux jeunes fermiers participent au congrès de Winnipeg.

Nous avons besoin de travailler et de lutter davantage, mais pour les fermiers, c'est une situation normale d'avoir des problèmes et d'y faire face parce que, pour nous, il y a toujours une autre saison , conclut-elle avec un brin d'humour.

Les membres de l'Union nationale des fermiers reviennent à Winnipeg pour une deuxième fois en 50 ans. Le premier congrès de l'organisme s'était tenu dans la capitale manitobaine, en 1969.