Il propose de former un groupe non partisan, à l’image du Cercle des femmes parlementaires et du Cercle des jeunes parlementaires. Un tel regroupement des députés ruraux permettrait de mettre de l’avant les enjeux propres aux régions, affirme le député.

Par exemple, le maintien des services en région, les commerces de proximité, internet haute vitesse, la téléphonie cellulaire, l’agriculture, la foresterie et tout ce qui fait notre quotidien mériteraient de se faire entendre auprès des décideurs , dit M. Bérubé.

Les grandes villes et les banlieues se font beaucoup entendre, mais le monde rural doit se constituer une force, au-delà des formations politiques. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia et chef intérimaire du Parti québécois

Ça permettrait aux députés ruraux de chacun des partis de se faire entendre en collaboration et en solidarité avec les parlementaires ruraux des autres formations politiques, explique-t-il. Ça crée des alliances et une dynamique intéressante pour la ruralité.