Une poursuite pour agression sexuelle rejetée, faute de négligence policière

L’arrêt Jordan fixe le délai maximal pouvant s’écouler entre le dépôt d’une accusation et la tenue d’un procès. L’arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada établit une limite de 18 mois pour qu’une poursuite soit jugée en cour provinciale et de 30 mois en cour supérieure.

Le 22 avril 2017, au lendemain de l’agression, la plaignante se rend dans un hôpital de la région d’Halifax pour effectuer un test de prélèvement médico-légal. Deux infirmières s’occupent de lui faire passer le test et prennent 19 photographies de plusieurs ecchymoses présentent sur son corps, pour bâtir ce qu’on appelle une trousse de viol.

Les examens médico-légaux, aussi connus sous le nom de trousse de viol, peuvent être faits jusqu'à 120 heures après une agression sexuelle. Photo : CBC / Teghan Beaudette

Le département de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Bridgetown en Nouvelle-Écosse perd la trousse de viol en question et manque à la procédure régulière de rendre ces photos et prélèvements disponibles au poursuivant. Ni la Couronne ni la défense ne connaît l’existence de ces preuves jusqu’au moment du contre-interrogatoire, lorsque la plaignante en fait mention, le 28 février 2019.

En cour, l’accusé plaide non coupable et ne témoigne pas à sa propre défense. Son avocat plaide que la relation était consensuelle et que la plaignante l’a simplement regrettée par la suite.

L’avocat de la Couronne demande ensuite à plusieurs reprises à la GRC de Bridgetown de lui fournir les éléments manquants, mais la GRC ne les retrouve pas et pense même ne jamais les avoir obtenus.

Arrêt Jordan

Cette négligence entraîne des délais qui poussent le juge à rejeter la poursuite, qui contrevient selon lui à l’arrêt Jordan.

Le juge Tufts a déclaré que les délais sont « déraisonnables » et contreviennent à la Charte canadienne des droits et libertés.

Les cas qui sont déboutés en raison de délais déraisonnables sont nombreux au pays depuis l’adoption de l’arrêt Jordan par la Cour suprême du Canada en juillet 2016.

La Couronne fait appel, mais une criminaliste de l’Université d’Ottawa, Holly Johnson, explique que le résultat démontre que la GRC a manqué de professionnalisme et qu’elle devrait « avoir honte ».

Tellement peu de cas se rendent en cour. C’est très décevant de voir que tout est gâché en raison de négligence. Holly Johnson, criminaliste de l’Université d’Ottawa

Selon Statistique Canada, la grande majorité des cas d’agression sexuelle ne sont pas rapportés. De ceux qui sont rapportés, moins de la moitié se traduisent en accusations. (Archives.) Photo : iStock

Une situation qui pourrait dissuader de futures victimes

La GRC de la Nouvelle-Écosse refuse de répondre aux questions qui concernent ce dossier.

La décision est en appel et nous ne pouvons discuter du sujet pendant ce temps déclare la Sergente Angela Corscadden.

Elle explique que la GRC Gendarmerie royale du Canada a une procédure à suivre lorsque des tests médico-légaux sont conduits et que s’il y a eu des manquements à la procédure, des mesures seront prises.

Les preuves non présentées en cour auraient donné une idée plus complète de la situation. La difficulté d’obtenir les preuves manquantes a entraîné un ajournement de cinq mois qui a mené le juge à conclure que le procès avait dépassé les délais établis par l’arrêt Jordan.

Shelley Curtis-Thompson, directrice administrative du centre de ressources pour femmes victimes d’agression sexuelles, croit que cette situation pourrait dissuader d’autres personnes de dénoncer leurs agressions : C’est complètement inacceptable de penser que des victimes de violence sexuelle n’ont pas la chance de faire valoir leur cas en cour parce qu’il y a eu des fautes de commises. Les victimes sont souvent réticentes d’aller de l’avant par peur du système judiciaire.

Avec les informations de Lindsay Jones, CBC