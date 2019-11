Inclure les pratiques autochtones pour transformer la société

Lancé il y a peu, le Centre de transformation sociale SHIFT de l’Université Concordia accueille cette semaine sa première conférencière en résidence. Et c’est une Autochtone. Elle compte sur l'événement pour montrer la pertinence d’inclure les pratiques autochtones dans les processus de transformation sociale.

Jodi Calahoo-Stonehouse, crie et mohawk de la Première Nation Michel, sera toute une semaine en résidence à l’Université Concordia. La première conférence du SHIFT, ouverte au public, se tenait lundi, à l’Espace 4, une vitrine de l’université tournée vers l'extérieur. De la rue, les passants peuvent par exemple entendre ce qu'il s'y dit grâce à des haut-parleurs.

Mme Calahoo-Stonehouse, qui est également coréalisatrice et animatrice d’Acimowin, une émission de radio autochtone, a été témoin de la disparité des ressources qui peut exister entre les Autochtones et les non-Autochtones. Cette situation l’a poussée à tout faire pour changer les choses et créer des ponts entre les différentes communautés.

Pour le SHIFT, lancer un premier événement en mettant en vedette une Autochtone n’est pas un hasard. C’était même « volontaire », souligne Charmaine Lyn, la directrice par intérim du SHIFT et la directrice principale du Bureau de l’engagement communautaire.

Parler de transformation sociale sans évoquer l’héritage de la colonisation, la réconciliation, etc., ce n’est plus possible aujourd’hui. Charmaine Lyn, la directrice par intérim du SHIFT

Le but du SHIFT est de faciliter la collaboration des acteurs des écosystèmes de l’entrepreneuriat social, de la recherche sociale et de l’engagement communautaire.

On rassemble des gens de pratique et de méthodologie différentes, souvent de langues diverses, autour des défis sociétaux , détaille Mme Lyn.

La directrice par intérim assure qu’il faut reconnaître les expertises et les connaissances des Premières Nations pour réfléchir ensemble aux différents enjeux de société.

Le sujet de lundi est « Weaving our worldviews : social transformation and indigenous practices », (Tisser nos points de vue : transformation sociale et pratiques autochtones).

Durant cette première journée, Mme Calahoo-Stonehouse évoque son expérience de l'intégration des visions autochtones du monde dans les processus d'innovation sociale. Il est évident pour elle qu'il est grand temps de reconnecter les gens entre eux, les institutions, les idées et les différentes expertises.

Une journée très « prometteuse », d’après Mme Calahoo-Stonehouse qui estime qu’il s’agit d’une occasion unique pour les Autochtones de partager leurs connaissances, faire état de leurs réalités complexes et de la manière dont ils les vivent. Elle espère d’ailleurs que cette semaine d’échange sera le début d’un mouvement qui aura de possibles répercussions sur d’autres sphères, hors de l'université et, idéalement, sur le terrain.

La conférencière explique que les Autochtones et les non-Autochtones ne voient pas le monde de la même façon, mais elle tient à montrer que les points de vue autochtones peuvent contribuer à la transformation sociale.

Il existe plusieurs couches de complexité quant à la manière dont les gens comprennent qui ils sont, pourquoi ils sont là et le travail qu’ils vont faire sur la planète. Nous avons besoin de revenir à des questions fondamentales : quelle est notre perception de l’eau? Du bien-être? De la résolution de problèmes? , croit-elle.

Si ceux qui s’assoient autour de la table dans le but de prendre des décisions n'ont pas la même perception du problème à régler, il est évident que cela risque d'être compliqué, mentionne Mme Calahoo-Stonehouse.

Pour moi, l’innovation sociale est donc un merveilleux outil qui permet à chacun de commencer à voir le problème du point de vue de l’autre. Nous pouvons arriver à créer des solutions inédites si nous envisageons le problème collectivement , dit-elle.

Le reste de la semaine, Mme Calahoo-Stonehouse travaillera avec des étudiants et des membres de la communauté autochtone.