Mission commerciale en Inde : le ministre Jeremy Harrison revient satisfait

Le ministre, qui était accompagné de l’ancien premier ministre du Canada Stephen Harper, s’est rendu à New Delhi et à Mumbai afin de participer à des réunions et à des conférences.

Jeremy Harrison et Stephen Harper ont également rencontré des ministres et des hauts fonctionnaires du gouvernement indien afin de parler des barrières commerciales, mais aussi des façons de renforcer les partenariats entre l’Inde et la Saskatchewan.

Cette mission commerciale est une étape importante pour renforcer nos relations en Inde et pour faire la promotion des produits de la Saskatchewan , soutient Jeremy Harrison, qui a notamment vanté les produits agricoles, la potasse et l’uranium de la province.

Bâtir une relation plus importante avec l’Inde et accroître nos exportations vers ce pays permettra de créer une économie plus forte et des communautés plus fortes chez nous, en Saskatchewan , poursuit-il.

Le ministre provincial du Commerce et du Développement des exportations a également profité de son passage en sol asiatique pour encourager les étudiants étrangers à venir poursuivre leur parcours scolaire en Saskatchewan.

Ce mois-ci, lors du dévoilement de son plan de croissance 2020-2030, la province avait indiqué vouloir miser sur l’instauration de nouveaux bureaux à l’étranger afin de stimuler l’économie et d'améliorer la qualité de vie des Saskatchewanais.

La province compte ainsi établir des bureaux commerciaux au Japon, en Inde et à Singapour.

En 2018, la province a envoyé des produits d’une valeur totale de 629 millions de dollars en Inde, selon le gouvernement de la Saskatchewan.