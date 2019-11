Budget de la Ville de Québec 2020 : investissements records grâce au tramway

Pour la première fois, la Ville de Québec présente un plan d’investissement quinquennal (PIQ) plutôt que la planification habituelle des projets d’infrastructures sur trois ans.

On prend des engagements plus fermes pour la 4e et la 5e année , a commenté le maire de Québec, Régis Labeaume. On ne se cache pas, au contraire, on est plus transparent.

Ce PIQplan d’investissement quinquennal est évalué à 4,993 milliards de dollars, dont 866,3 millions seront dépensés en 2020.

L’administration Labeaume souligne qu’il s’agit des investissements les plus importants de l’histoire de la Ville, tant pour le maintien des infrastructures existantes que pour le développement de nouveaux projets.

À eux seuls, le réseau de transport structurant et le Réseau de transport de la Capitale (RTC) accaparent plus de 55 % des sommes qui seront dépensées au cours des cinq prochaines années.

La part du réseau de transport structurant s’élève à 37,8 %. Le développement des lignes de tramway et de trambus coûtera 1,894 milliard de dollars d’ici 2024, avec des investissements de plus de 500 millions de dollars par an pour les deux dernières années.

Le budget total de ce projet est de 3,3 milliards de dollars, dont 3 milliards sont assumés par les gouvernements fédéral et provincial.

Au cours des cinq prochaines années, la Ville prévoit être en mesure de financer l’ensemble de ses projets en ayant un recours limité aux emprunts bancaires, qui représenteront 27 % des sommes dépensées.

Principaux projets au PIQ Réseau de transport structurant : 1894,5 M$

RTC et électrification : 858,6 M$

Ingénierie et projets routiers : 414,9 M$

Centrale de biométhanisation : 143,2 M$

Traitement de l’eau potable : 138, 9 M$

Nouvelle centrale de police : 98,2 M$

La dette baisse moins que prévu

Au terme de 2020, la dette de la Ville de Québec devrait s’établir à 1,554 milliard de dollars, en baisse de 11,7 millions de dollars.

Cette année, la Ville aura réussi à faire baisser la dette de 12,1 millions de dollars, beaucoup moins que ce qu’elle anticipait.

L’augmentation des coûts de certains projets, dont la centrale de police et l'usine de biométhanisation, a contrecarré les objectifs de la Ville, qui en début d’année prévoyait être en mesure de réduire la dette de plus de 28,6 millions de dollars.

Ça ne nous dérange pas. On a décidé d'investir plus. L'important, c'est que la dette baisse. Régis Labeaume

Certains projets ont aussi été devancés pour profiter des taux d’intérêt avantageux. À 2,33 %, on n'a jamais vu ça des taux de même et c'est une bonne année de subventions gouvernementales. [...] On s'est dit que la conjoncture était parfaite , a justifié le maire de Québec.

En 2020, le paiement de la dette représentera 14,6 % du budget de fonctionnement de la Ville, qui a pour objectif que ce ratio ne dépasse jamais 20 %.

À ceux qui s'inquiètent du taux d'endettement de la Ville de Québec, Régis Labeaume répond que la situation s'est résorbée depuis 2008. À l'époque, le taux d'endettement de l'administration municipale par rapport à ses revenus annuels étaient de 133,4 %. Il était de 110,5 % en 2018.

Quand les gens disent que la Ville de Québec est plus endettée que les autres, c'est faux. La Ville de Québec est parmi les villes les moins endettées , a soutenu le maire.

Fonctionnement, dépenses et revenus

Le budget de fonctionnement de la Ville, c’est-à-dire les dépenses courantes liées aux salaires, aux services à la sécurité et aux loisirs, est en hausse de 2,5 % à 1,409 milliard de dollars. En ajoutant les paiements comptants pour certaines immobilisations, 141,2 millions de dollars, le budget de fonctionnement s’élève à 1,551 milliard de dollars.

Dans la colonne des revenus, la hausse anticipée est de 3,3 % pour un total, là aussi, de 1,551 milliard de dollars.

À partir de 2021, la Ville de Québec s’attend notamment à recevoir 42,4 millions de dollars par année du gouvernement du Québec, résultat de la signature du pacte fiscal entre les villes et la province le mois dernier.

Ce pacte garantit aux municipalités le transfert de « l'équivalent de la croissance des revenus produits d'un point de la TVQ » du gouvernement provincial vers les municipalités.