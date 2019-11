Déjà 200 000 précommandes pour le Cybertruck de Tesla

Depuis son dévoilement, jeudi dernier, le Cybertruck a été ridiculisé par bien des internautes en raison de sa forme angulaire particulière, mais il semblerait que la camionnette électrique futuriste de Tesla trouve tranquillement sa niche : elle a déjà été précommandée plus de 200 000 fois, selon ce qu'a dévoilé le PDG et cofondateur de Tesla, Elon Musk, sur Twitter.

Il semblerait d’ailleurs que ce sont les modèles plus chers du Cybertruck qui sont les plus populaires : 42 % des précommandes étaient pour la camionnette à moteur double, 41 % pour celle à moteur triple et 17 % pour celle à moteur simple, selon Elon Musk.

Environ 200 000 camions, ce n’est pas rien. À titre comparatif, plus de 1,1 million d’exemplaires du Ford F-150, la camionnette la plus vendue au monde, ont été achetés en 2018.

Fait à noter : une précommande ne se traduit pas nécessairement par une vente. Le dépôt de 150 $ sur le site web de Tesla pour réserver son Cybertruck est remboursable. La sortie du véhicule est seulement prévue pour la fin de 2021.

Elon Musk a d’ailleurs précisé que Tesla n’avait pas investi un seul sou en publicité depuis le dévoilement du Cybertruck.

Plus de tweets, plus d’information

Le PDG de Tesla a été très actif sur Twitter ces derniers jours et a dévoilé quelques nouveaux détails au sujet du Cybertruck.

Il a notamment mentionné qu’un couvre-lit muni d’un panneau solaire serait offert en option et que celui-ci permettrait de parcourir 15 miles (24 kilomètres) supplémentaires par jour.

Un internaute a également demandé à Elon Musk s’il serait possible d’avoir une version noir mat de la camionnette. Ce dernier a répondu avec un simple d’accord .

L’homme d’affaires a aussi déclaré qu’une plus petite version du Cybertruck serait également envisagée.

Une camionnette pas comme les autres

Le Cybertruck aura 6 places, pourra transporter plus de 1,5 tonne et sera capable de tracter 7 tonnes. Il pourra d’ailleurs passer de 0 à 100 km/h en environ trois secondes.

Il est aussi censé être équipé de vitres blindées. Lors d'une démonstration jeudi, l'une d'elles s’était pourtant fissurée lorsqu'elle a été percutée par une bille métallique. Elon Musk a ensuite expliqué que ceci s’était produit parce que le coup de marteau que venait de recevoir la porte lors d’un autre test de solidité aurait fragilisé le verre.

Le Cybertruck sera commercialisé à partir de 39 900 $ US (environ 53 000 $ CA). D'autres versions avec de plus grands moteurs seront offertes pour 49 900 et 69 900 $ US (soit 66 300 $ CA et 93 900 $ CA), cette dernière disposant d'une autonomie de plus de 800 km.

Le marché de la camionnette, véhicule dégageant des marges élevées, est dominé aux États-Unis par le F-150 de Ford, suivi de véhicules produits par General Motors et Fiat Chrysler Automobiles.