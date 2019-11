Avis d'ébullition de l'eau à Sainte-Anne-des-Monts

Il s’agit avant tout d’une mesure préventive, souligne la Ville.

En août dernier, un avis d’ébullition en vigueur depuis trois ans a finalement été levé à Sainte-Anne-des-Monts, grâce à l’installation de ce système de chloration.

Le maire, Simon Deschênes, explique que bien que la qualité de l’eau respecte les normes en vigueur, la période de rodage n’est pas encore complétée.

On n’avait pas encore terminé les périodes d’ajustements et de tests. Pour les usagers, on remarquait parfois une variante au niveau de l’odeur , ajoute-t-il.

Pour que ce soit beaucoup plus stable, il reste encore quelques petites retouches à faire. C’est ce qu’on s’apprête à faire. Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

La Ville de Sainte-Anne-des-Monts a été contrainte d’installer ce système de chloration de l’eau après la découverte de la bactérie E. coli dans l'eau de la municipalité.