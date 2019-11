TravailNB, nouveau nom et nouveaux services pour les programmes de soutien à l’emploi

Nos programmes d’emploi actuels remontent à une époque où il y avait plus de personnes que d’emplois. Nous avons maintenant plus d’emplois que de personnes pour occuper ces emplois. Nous devons donc changer notre façon de procéder. Trevor Holder, ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail

Le service Connexions travail va remplacer les programmes de subvention salariale et de formation afin de les améliorer.

Les programmes Initiative Promesse d’emploi et Accroissement de l’emploi ne seront plus offerts à partir du 29 novembre. Le Fonds d’emploi pour les jeunes disparaîtra, lui, le 31 mars 2020. Il n’est plus possible de faire de nouvelles demandes, mais les bénéficiaires actuels des prestations ne seront pas touchés par ces changements.

Les anciens programmes sont remplacés par un service d’aide personnalisé auquel les demandeurs auront accès par l'entremise des conseillers de TravailNB, nouveau nom attribué aux bureaux régionaux d’emploi du ministère.

Ces transformations veulent offrir un soutien au cas par cas, aux chercheurs d’emploi et aux employeurs. L’objectif est de trouver des moyens de combler le maximum d’emplois vacants dans la province.