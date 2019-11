Une campagne de prévention trilingue sur la drogue auprès des jeunes

Dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances, le Bureau de santé publique de Windsor — comté d’Essex a lancé lundi sa campagne pour prévenir la consommation de cannabis, conçue par et pour les jeunes.

Huit images ont été créées en trois langues et seront diffusées auprès du public ciblé, les adolescents de 12 à 14 ans, à travers les réseaux sociaux et des affichages dans les écoles secondaires du comté de Windsor-Essex.

Ce programme, baptisé Higher Education concerne exclusivement le cannabis. On sait que la consommation [de la marijuana] se fait à un âge de plus en plus jeune , explique Ashleigh Atkinson, agente de promotion de l’agence de santé.

L’éducation au niveau de plus jeunes groupes d’âge, avant que ces jeunes n’aient à prendre ces décisions, est impérative. Ashleigh Atkinson, agente de promotion, Bureau de santé publique de Windsor — Essex

Le Comité responsable de la lutte contre les substances et opioïdes de la communauté de Windsor-Essex (WECOSS), qui pilote le projet, assure vouloir sensibiliser à d’autres types de drogues dans ses prochaines campagnes.

Un travail fait avec les élèves

Plus de 150 élèves du secondaire de la région ont participé à son élaboration, à travers des rencontres et des échanges avec les professionnels du Comité. Deux classes de deux écoles du Conseil scolaire catholique Providence ont fait partie de ce groupe d’élèves sondés sur le sujet et sur les meilleurs moyens de faire de la sensibilisation.

Ces discussions ont grandement changé l’approche de la campagne, selon Mme Atkinson. Parmi les recommandations des adolescents : une campagne courte et allant à l’essentiel, un peu de tactique de peur pour aider à mieux porter attention au sujet, des images de jeunes de leur âge et pas de discours moralisateur.

Une de nos activités a été de leur demander : si vous n’aviez pas de budget et que vous vouliez faire de la sensibilisation sur ce sujet, que feriez-vous? , raconte Ashleigh Atkinson. Les élèves avaient ensuite un peu de temps pour présenter leurs idées.

Si on est capable de sensibiliser nos jeunes à cet âge-ci, ils ont moins le risque de subir des surdoses de substance plus tard dans la vie , a commenté en entrevue la conseillère pédagogique responsable des questions de santé pour le Conseil scolaire catholique Providence, Karen Trotter.

En mai dernier, le comité responsable de la lutte contre les substances et opioïdes de la communauté de Windsor-Essex avait mis en garde contre un produit ressemblant à du cannabis, mais étant en réalité du carfentanil, un opioïde synthétique 100 fois plus puissant que le fentanyl, trouvé dans la ville de Tecumseh, dans le sud de l’Ontario.

Le 15 novembre, le même comité a publié un communiqué alarmant après le constat d’une forte hausse des visites aux services d’urgence dans la région pour une cause liée à la consommation de drogue. Dix visites en moins de 24 h ont été rapportées le 14 novembre.

Selon les plus récentes statistiques à l’échelle de la province, entre 17 % et 20 % des élèves au secondaire ont consommé au moins une fois du cannabis, rappelle pour sa part Ashleigh Atkinson.

Une campagne en trois langues

En plus de proposer cette campagne dans les deux langues officielles, le Comité a souhaité réaliser une version en arabe.

Nous savons qu’il y a une forte présence arabophone ici à Windsor-Essex, donc voulions inclure cette langue également afin de pouvoir rejoindre la plus grande proportion de gens possible , précise Mme Atkinson.

Les médias sociaux Snapchat et Instagram seront les plateformes privilégiées pour diffuser le message, selon l’agente de promotion de la santé. La campagne sera lancée dès cette semaine, et au début de l’année 2020, des affiches seront installées dans les écoles de la région ainsi que dans le système de transport en commun de Windsor.