1 M $ nécessaires à la restauration de l’église Sainte-Amélie

Le ministère de la Culture et des Communications fournira 80 % du million de dollars nécessaire aux travaux, mais la Corporation Sainte-Amélie doit trouver le reste des fonds.

L'appel d'offres sera lancé cet hiver pour que la première vague de travaux soit réalisée au printemps, soit la réfection du clocher et de la toiture de l'ancien lieu de culte.

La Corporation de l'église Sainte-Amélie...ouverte à la vie a lancé lundi la campagne « Protégeons Sainte-Amélie...notre riche patrimoine en héritage ». Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

La coprésidente de la campagne de financement, Reina Jourdain, affirme qu’il est urgent d’agir.

La toiture, c’est ce qui est impératif à faire [...] on comprend bien que, s’il y a une infiltration d’eau, c’est les fresques qui sont immédiatement atteintes et ce ne sera pas possible de les réparer. Reina Jourdain, coprésidente de la campagne de financement

Des fresques célèbres

Des fresques de l’artiste italo-montréalais Guido Nincheri ont été réalisées dans l’église en 1945. Reconnu pour ses fresques et ses vitraux, Guido Nincheri est une figure de proue de l’art religieux au Canada. Il est surnommé le Michel-Ange de Montréal.

Reina Jourdain est coprésidente de la campagne de financement avec Yves Montigny. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

D’autres travaux suivront la réparation de la toiture. Installation d’un système de paratonnerre sur le clocher, le remplacement des éclairages extérieur, la réparation de béton fissuré, la restauration des portes et des fenêtres de l’église seront notamment effectués.

Les Chevaliers de Colomb de Baie-Comeau ont versé 30 000 $ pour contribuer à la campagne de financement pour la réfection de l'église Sainte-Amélie. Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

Une désignation payante

L’église a été désignée immeuble patrimonial par le gouvernement provincial en 2017. La présidente de la Corporation de l’église Sainte-Amélie...ouverte à la vie, Denise Dion, rappelle que cette inscription au registre du patrimoine culturel était un prérequis au financement gouvernemental reçu. Si on n’était pas classé, on n'aurait pas droit à des subventions de cette ampleur-là [...] surtout pour la toiture, parce que c'est des gros montants quand même et puis ça ne peut pas attendre , affirme Mme Dion.

Ce financement est également conditionnel à l’utilisation des matériaux d’origine lors des réparations.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais