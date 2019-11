Pas de mesures d'urgence additionnelles pour protéger le caribou de Charlevoix

Même si la population de caribous de Charlevoix a atteint son seuil le plus bas en 50 ans avec à peine 26 individus , le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) n'a pas l'intention de mettre davantage de mesures d'urgence en place.

Le ministre Pierre Dufour estime qu'il s'agit d'une « situation catastrophique », mais ne croit pas qu'il est nécessaire d'agir plus rapidement, même si ça met en péril l'espèce .

« On n'a pas le choix de prendre le temps de regarder. Est-ce qu'il faut améliorer la nourriture, est-ce que l'on a des chemins à fermer? Est-ce qu'on a des éléments comme ça à regarder? Il faut tous les regarder avant d'agir. Parce que juste réintroduire et de laisser aller, ça n'a pas donné grand succès », affirme-t-il.

Il faut prendre tous ces éléments-là pour voir pourquoi on arrive à une situation catastrophique. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Pour le moment, des loups seront abattus cet hiver pour réduire le nombre de prédateurs et temporairement maintenir le cheptel.

L'espèce a été réintroduite dès 1969. Depuis le sommet atteint en 1992 avec 126 bêtes, la petite population isolée vit un déclin constant.

Il y en avait 78 en 2008, puis 56 en 2017 et finalement ils ne sont plus que 26 en ce moment selon le plus récent inventaire du MFFP publié au cours des derniers jours.

Pierre Dufour affirme que le caribou forestier, que l'on retrouve aussi à Val-d'Or et en Gaspésie, « n'est pas condamné partout », mais la situation dans Charlevoix est inquiétante.

« Quand tu es rendu à deux faons [dans Charlevoix], c'est que tu as une population qui est vieillissante et que tu n'as pas une grande gestation qui s'est faite cette année », constate-t-il.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour Photo : Radio-Canada

L'industrie forestière et le caribou de Charlevoix

Pierre Dufour est convaincu que les prédateurs et les hivers rigoureux sont les principaux facteurs de ce déclin. Bien qu'il admette que la foresterie a des répercussions sur la population, il écarte l'idée de prendre des mesures plus draconiennes, comme le ralentissement de la coupe forestière.

« Est-ce que l'économie va avoir le dessus?, se questionne-t-il. On essaie d'arriver à un juste milieu. Et c'est sûr que d'arriver à un juste milieu dans une population de 26 têtes, ce n'est pas évident ».

Il insiste sur le fait que des restrictions pourraient avoir des effets dévastateurs sur l'économie de Charlevoix.

« Une population comme Charlevoix, ça vit du domaine forestier. L'économie la plus réjouissante, elle a besoin de son secteur forestier pour vivre. De notre côté, on doit trouver les chemins de passage pour protéger l'espèce », conclut-il.

Des consultations se dérouleront jusqu'en 2022 pour mener, un an plus tard, en collaboration avec le gouvernement fédéral, à la stratégie de redressement de l'habitat du caribou forestier et montagnard du Québec.