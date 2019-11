Majeur et affamé, le planchiste Éliot Grondin prêt pour une nouvelle saison

En camp d’entraînement en Finlande avec l’équipe canadienne depuis une semaine, le planchiste beauceron prendra ensuite le chemin de l’Autriche où aura lieu la première Coupe du monde de la saison, le 11 décembre. Bien qu’il soit encore d’âge junior, Grondin a bon espoir de faire sa place parmi l’élite senior de son sport, cet hiver.

La compétition est féroce. Tout le monde est assez bon. Dans le top 30, c’est difficile d’être régulièrement dans les meilleurs , prévient-il d’abord.

Mais fort de deux tops 10 sur le circuit de la Coupe du monde l’hiver dernier, l’athlète de 18 ans espère participer à une première finale, à laquelle accèdent les six meilleurs participants lors d’une compétition. Il aimerait aussi percer le top 15 mondial au classement cumulatif de la saison.

Ça devient plus facile parce que j’ai plus de temps et je m’entraîne plus. J’ai grandi, je suis un peu plus bâti, mais j’ai encore moins d’expérience que les autres qui ont 25 ans , analyse le jeune prodige de l’équipe canadienne.

L'école secondaire derrière lui

S’il a plus de temps, c’est principalement parce qu’il a terminé son secondaire, en juin. La conciliation entre le sport de haut niveau et les études est plus facile maintenant qu’il est inscrit au cégep à distance.

Quant à la force physique, il est clair qu’à son âge, Éliot Grondin est encore sur la pente ascendante. C’est pourquoi il a mis les bouchées doubles, cet été, dans son entraînement en salle.

Le but n’est pas vraiment de prendre de la masse. Comme je suis assez grand, j’ai déjà un bon poids , précise le planchiste de Sainte-Marie.

C’est surtout de devenir plus fort et être capable de faire plus de descentes dans la journée sans accumuler de la fatigue rapidement , ajoute-t-il.

Un sport physique

Particulièrement lors des départs, où les planchistes se propulsent avec leurs bras en snowboard cross, Grondin sentait, l’an dernier, qu’il ne tirait pas aussi fort que certains de ses rivaux.

Ensuite, c’est quand même une descente de plus d’une minute, donc il faut que tu aies de bonnes jambes. Tu pousses dans les transitions, il y a la force G dans les virages, tu peux te faire bousculer par d'autres gars et il faut que tu sois capable de rester sur tes pieds.

Finalement, le Beauceron estime s’être assagi sur la piste depuis son entrée sur le circuit de la Coupe du monde, il y a deux ans.

Quand l’occasion d'effectuer un dépassement se présente, par exemple, il vaut parfois mieux attendre certaines portions du parcours pour tenter sa chance.

Au début, on est juste trop excité. On essaie tout le temps d'aller le plus vite possible. Mais au bout du compte, ça ne te rend pas nécessairement plus rapide. Il faut que tu sois patient , explique celui qui a fait ses premières armes en snowboard cross au Mont-Orignal de Lac-Etchemin.

Reste maintenant à voir si tout tombera en place dès cette saison pour Éliot Grondin. Il en aura une meilleure idée en revenant à la maison pour Noël, après les deux premières étapes de la Coupe du monde de la saison.

À seulement 18 ans, le vice-champion du monde junior peut se permettre d'être ambitieux sans se presser. Son avenir s’annonce rose dans le rouge de l’unifolié.