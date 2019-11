L'Archevêché de Montréal lance une enquête sur le prêtre pédophile Brian Boucher

L'enquête sera externe et indépendante, selon l'Archidiocèse.

Dans un communiqué, l'archevêque de Montréal Christian Lépine assurait que l'Église veut aller au fond des choses pour connaître la vérité sur la façon dont les inquiétudes et les plaintes concernant Brian Boucher ont été reçues et traitées.

La juge a carte blanche pour interviewer qui elle veut , a précisé Mgr Lépine dans une entrevue au réseau CBC.

Il a expliqué que la démarche avait un double but.

Un but de prévention pour éviter que d’autres abus de mineurs, d’autres crimes se produisent. [...] Parallèlement, on sait que des membres de la communauté où il a été curé se sont exprimés, sont venus au diocèse. Alors, qu’est-ce qu’ils ont dit? Comment cela a été entendu? Quel était le suivi qui a été donné? On a aussi besoin de revoir tout ça. Donc, c’est aussi un devoir de justice pour la communauté qui a aussi été blessée , explique-t-il.

Le mandat de Mme Capriolo sera, d'abord et avant tout, de déterminer qui savait quoi et à quel moment.

Son mandat, c’est de répondre à ces questions, et nous, on est là pour donner accès à tout ce dont elle a besoin. C’est elle qui va nous dire ce dont elle a besoin , assure Mgr Lépine.

Faire la vérité, c’est vraiment la commande qu’on lui a donnée. Quel que soit le lieu où ça nous conduit. Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal

L'Archidiocèse assure que Mme Capriolo aura tous les moyens nécessaires pour procéder à une enquête approfondie afin de formuler des recommandations pour que les politiques et procédures s'améliorent et faire en sorte que de tels crimes ne puissent se reproduire. Les résultats seront rendus publics dès que l'enquête sera terminée.

Brian Boucher a servi dans 10 églises montréalaises entre 1985 et 2015. Les agressions pour lesquelles il a été reconnu coupable ont été commises dans deux églises, l'une de 1995 à 1999, l'autre de 2008 à 2011.