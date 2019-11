L’empreinte écologique du papier de toilette

L'impact du papier de toilette sur la nature n’est peut-être pas aussi blanc et doux que les petits animaux qui ornent les emballages de rouleaux.

À 37 millions de personnes au Canada, on en enverrait près de 4 milliards de rouleaux aux égouts chaque année. Assez de papier pour faire 4800 fois le tour de la Terre. Et une personne qui fête ses 80 ans aura tiré la chasse d’eau plus de 230 000 fois dans sa vie.

Ces temps-ci, on fait la guerre aux produits à usage unique. Sauf peut-être pour le papier de toilette. La plupart des gens le considèrent comme un indispensable. On s’est demandé à quel point tout ce papier pèse lourd sur l’environnement. Notre analyse de son cycle de vie retrace son impact, des forêts jusqu’aux usines d’épuration des eaux usées.