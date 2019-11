Le Manitoba crée 100 nouvelles places pour traiter les dépendances et la santé mentale

Le gouvernement du Manitoba va créer 100 nouvelles places pour aider les personnes souffrant de dépendances et de problèmes de santé mentale à se rétablir, a annoncé le ministre de la Santé, Cameron Friesen, lundi.

Les « lits de rétablissement » seront ajoutés à des centres de soins de santé et de traitement de dépendances à travers la province.

Le ministre explique que ces lits doivent aider des personnes souffrant de dépendances à éviter une rechute en leur offrant un lieu sécuritaire pour reprendre leur vie en main.

Un appel d’offres sera publié avant la fin de 2019, mais il faudra peut-être attendre plus longtemps pour que ces places ne soient disponibles.

Nous espérons que les lits seront opérationnels dans la prochaine année. Si ce n’est pas l’an prochain, ce sera l'année suivante. Il faut que ça se fasse le plus tôt possible pour répondre aux besoins du système , affirme M. Friesen.

Le ministre de la Santé du Manitoba, Cameron Friesen Photo : Radio-Canada / Jaison Empson

Une partie des lits seront ouverts aux personnes souffrant de dépendance à la méthamphétamine. Cependant, le ministre souligne que l’alcool reste la première source de dépendances dans la province.

[La méthamphétamine] est de plus en plus un problème pour nous tous, mais il ne faut pas oublier qu’il y a d’autres dépendances , fait-il valoir.

M. Friesen n’était pas en mesure d’indiquer combien de personnes attendent actuellement un lit de rétablissement ou la durée de l’attente pour une telle place. Il affirme cependant que la demande a augmenté récemment.

La province finance actuellement sept organismes qui offrent des logements supervisés à 174 personnes par année.

Le rapport VIRGO sur la santé mentale et les dépendances au Manitoba, publié en 2018, préconise plus de logements supervisés. C’est aussi une recommandation du groupe de travail des gouvernements municipal, provincial et fédéral sur les drogues illégales.

La province dévoilera le gagnant de l'appel d'offres d’ici le printemps 2020.

Avec les informations d'Austin Grabish