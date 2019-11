Des fermières de St-Eugène-de-Guigues tricotent pour les personnes atteintes du cancer

Ces débarbouillettes, tricotées par les fermières, seront ajoutées dans les sacs « Beat »,distribués par Mission Tournesol.

Une fermière emballe des débarbouillettes pour les sacs de cadeaux qui seront offerts à des personnes atteintes du cancer. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

C’est une cause qui nous tenait beaucoup à cœur , lance la présidente du cercle des fermières de St-Eugène-de-Guigues, Ginette Bastien, qui a elle-même combattu un cancer il y a 11 ans.

Ces sacs sont en fait une trousse de départ que l'organisme remet aux gens diagnostiqués du cancer au Témiscamingue.

Si vous saviez comment c’est apprécié, le sac. On est tellement content de faire partie de ça pour aider les gens au Témiscamingue. Puis maintenant on va pouvoir ajouter de belles débarbouillettes. Merci beaucoup La représentante de Mission Tournesol, Huguette Gauvin

En quelques semaines, les fermières de St-Eugène-de-Guigues ont conçu des dizaines de débarbouillettes composées d’une fibre douce. Une attention particulière, car la peau s’assèche lors des traitements de chimiothérapie.

On a la peau qui est plus sensible, explique Ginette Bastien. Ça prend quelque chose qui est hyper doux sur la peau. Ça, c’est 100% polyester, c’est super doux. C’est vraiment ça que ça prenait pour le sac.

Un traitement de chimiothérapie cause parfois des nausées, une perte de cheveux et de nombreux autres effets secondaires. Photo : iStock

Un sac de réconfort

La débarbouillette fait maintenant partie des nombreux articles du sac « Beat », remis à chaque personne qui reçoit un diagnostic de cancer au Témiscamingue. Il contient aussi des produits pharmaceutiques, du chocolat ainsi que des mots et des dessins d’enfants.

France Beauséjour a eu l’idée de créer cette trousse de départ lorsque son conjoint, Marc-Antoine Bastien, a reçu un diagnostic de tumeur cérébrale maligne en 2016.

France Beauséjour et son conjoint, diagnostiqué en 2016. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

« De voir que ça continue de grossir, que les gens ont envie de s’impliquer encore et d’offrir leur soutien, c’est vraiment touchant. Ça montre que le Témis c’est une région et des gens qui se tiennent », se réjouit-elle.

C'est avec beaucoup d'émotions que la représentante de Mission Tournesol, Huguette Gauvin, est allée chercher les débarbouillettes.

Depuis 2 ans, Mission Tournesol a remis 90 sacs « Beat ». Les 48 fermières de St-Eugène-de-Guigues se sont engagées à concevoir des débarbouillettes tant et aussi longtemps que les sacs seront distribués au Témiscamingue.