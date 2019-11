Vingt ans d’humour : Le festival HubCap rehausse son offre francophone

On veut faire quelque chose de spécial et faire ça en grand, lance Xavier Léger, gestionnaire d’événement du Festival HubCap.

Xavier Léger est heureux de présenter des activités «extra» pour le public francophone en cette année d'anniversaire. Photo : Radio-Canada

Afin d’offrir un cadeau aux festivaliers qui soutiennent le festival depuis deux décennies, les organisateurs ont prévu plusieurs activités spéciales, et les amateurs d’humour francophones seront particulièrement gâtés.

Deux galas D’un rire à l’autre seront présentés au Théâtre Capitol. Ils seront enregistrés devant public et diffusés sur les ondes d’Unis TV.

L'humoriste Mehdi Bousaidan. Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Fabien

Le premier gala sera animé par Medhi Bousaindan et Korine Côté, et le second par Luc LeBlanc et un autre humoriste qui n’a pas encore été dévoilé.

Ils présenteront des humoristes bien connus au Québec et en Acadie, tels que Guillaume Wagner, Mario Jean, Yves Pelletier, Ryan Doucet, JC Surette et Coco Belliveau.

Xavier Léger explique que le festival ne diffusait pas les spectacles afin de ne pas dénaturer l’ambiance décontractée de l’événement, mais que cette captation leur offrira une belle vitrine.

Le Hubcap a une bonne réputation, il est accueillant [...] Lorsqu’on ajoute la télévision, ça ajoute un autre type de stress à l’artiste. Ça amène de belles choses, tu t’ouvres à un public qui ne connaît peut-être pas le HubCap. Xavier Léger, gestionnaire d’événement

Mariana Mazza est l'humoriste du 19e gala Les Olivier. Photo : Radio-Canada

L’humoriste québécoise Mariana Mazza sera de retour sur la scène du Théâtre Capitol pour présenter son spectacle Femme ta gueule et l’humoriste bilingue Derek Séguin viendra présenter son troisième spectacle solo.

Le festival HubCap propose également une nouveauté du côté anglophone, le tout premier Gala d’humour de la côte est du Canada, qui sera animé par l’humoriste néo-écossaise Nikki Payne, une habituée du festival, en compagnie de plusieurs invités des régions atlantiques.

Le spectacle d’improvisation Whose live Anyway? s’arrêtera au Casino pour improviser des numéros comiques sur demande, dans le style de l’émission populaire Whose line is it anyway?

Les incontournables

Les habitués du festival seront heureux d’apprendre que leurs événements préférés seront de retour.

Le Thursday Night for Laughs : All Star Gala sera animé par Elvira Kurt au Théâtre Capitol.

Les maires de Moncton, Dieppe et Riverview s’amuseront à lire les « mean tweets », soit des messages « malveillants » que des internautes auraient publiés à leur égard.

Les invités participeront également aux cliniques du rire, des soirées de style « stand-up » dans plusieurs établissements de la région, de Moncton jusqu’à Shediac.

De la formation pour les amateurs

Encore une fois, les amateurs en humour sont invités à participer au concours l’Acadie juste pour rire.

Jérémie Larouche Photo : Radio-Canada / Julienne Rwagasore

Afin de former la relève francophone en humour, le festival HubCap propose une fin de semaine de formation les 7 et 8 décembre.

L’humoriste Jérémie Larouche va offrir un atelier gratuit d’écriture et jeu humoristique. C’est quelque chose qu’on tient à développer un peu plus chaque année et on espère qu’il y aura une bonne participation. Xavier Léger, gestionnaire d’événement

Les humoristes en herbe pourront soumettre leur candidature en ligne dès le 2 décembre prochain.

Le festival d’humour HubCap sera présenté du 29 janvier au 9 février 2020.