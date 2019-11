Nouvel appel à la construction de logements sociaux

Le message du Front d'action populaire en réaménagement urbain ( FRAPRUFront d'action populaire en réaménagement urbain ) a été lancé lundi matin en collaboration avec le regroupement régional.

L'objectif de la campagne provinciale est de faire connaître les besoins en logements sociaux partout au Québec, y compris dans les régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean même si le taux d’inoccupation reste plus élevé que dans les grands centres.

Entre 2017 et 2019, 579 demandes d’aide ont été adressées ici à Loge m’entraide. On sait que 7400 ménages consacrent plus de 30 % de leurs revenus au logement , a mentionné la coordonnatrice de Loge m’entraide, Sonia Coté.

Les deux organismes estiment qu'il faudrait construire 50 000 logements sociaux, dont 740 à Saguenay, pour répondre à la demande.

De l’ouverture à l’action

Mme Côté reconnait l’oreille attentive de la ministre de l'Habitation et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest.

Les canaux de communication sont ouverts, on la rencontre tous les six mois et elle est très fidèle à son engagement. Elle nous a dit que le programme Accès Logis allait être bonifié et elle est passé de la parole aux actes. Mais pour faire des projets comme la coopérative la Solidarité et qu’on doit aller chercher des contributions du milieu qui frôlent le million, c’est demander de faire des miracles , précise Sonia Côté.

Sa collègue du FRAPRU, la porte-parole Véronique Laflamme, pense que le gouvernement Legault doit faire plus que du rattrapage.

Il y a des surplus majeurs et malheureusement pour la première fois en 20 ans dans le premier budget Legault, il n’y avait aucun investissement pour de nouveaux logements , a lancé Véronique Laflamme.

Elle espère que le message sur la nécessité d’investir dans les logements sociaux se répercutera dans le prochain budget.

Pour accentuer la pression, un grand rassemblement provincial est prévu en février prochain.