7 jeunes poursuivent le gouvernement Ford après la baisse des cibles de réduction des GES

Un recours devant les tribunaux, lancé par 7 jeunes ontariennes âgées de 12 à 24 ans, vise à forcer le gouvernement Ford à adopter des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre plus ambitieuses.

En novembre 2018, le gouvernement Ford a fait adopter la Loi annulant le programme de plafonnement et d’échange, rabaissant du même coup les cibles de réduction des émissions de GES de la province.

L'Ontario doit être un leader , affirme Alex Neufeldt. La jeune femme de 23 ans est propriétaire d’une petite entreprise de location de robes à Ottawa et participe au recours contre le gouvernement Ford.

Alex Neufeldt croit que le gouvernement de l'Ontario va dans la mauvaise direction et qu'il devrait en faire plus pour créer des emplois dans une économie plus verte .

Alex Neufeldt, 23 ans est propriétaire d’une petite entreprise de location de robes à Ottawa et participe au recours contre le gouvernement Ford. Photo : CBC / Evan Mitsui

Elle craint les conséquences des changements climatiques et cite en exemple les inondations du printemps dernier à Ottawa, qui ont entraîné des pertes à son commerce.

Ce n'était qu'un dérangement mineur cette fois-ci, mais si les changements climatiques font augmenter la fréquence et l'intensité de ces événements météorologiques, je crois que ça pourrait affecter réellement la rentabilité de mon entreprise. Alex Neufeldt, propriétaire d'une petite entreprise

Elle et les autres plaignantes reprochent au gouvernement d’avoir abaissé les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la province à 30 % en 2030 par rapport à 2005, affirmant que cette cible est considérablement plus faible que les cibles des gouvernements précédents.

Le gouvernement de Kathleen Wynne prévoyait de réduire les émissions de GES de la province de 37 % en 2030 par rapport aux niveaux en 1990, qui étaient plus faibles qu'en 2005.

Les sept jeunes qui participent à la contestation : Alex Neufeldt, 23 ans, d’Ottawa

Madison Dyck, 22 ans, de Thunder Bay

Shelby Gagnon, 23 ans, de Thunder Bay

Beze Gray, 24 ans, de la Première Nation d’Aamjiwnaang, près de Sarnia

Zoe Keary-Matzner, 13 ans, de Toronto

Sophia Mathur, 12 ans, de Sudbury

Shaelyn Wabegijig, 22 ans, de la Première Nation Timiskaming

Écojustice, un organisme non partisan qui se spécialise dans les causes juridiques environnementales, est l'une des parties qui portera la cause pour les jeunes devant la Cour supérieure de l'Ontario.

Je crois que c'est très important que les jeunes apportent ce genre de dossiers, parce que c'est vraiment leur génération qui va être la plus impactée par les changements climatiques. Danielle Gallant, avocate pour Écojustice

Selon le groupe Écojustice, l’abaissement de l’objectif de réduction des émissions de GES alimentera la crise climatique et contribuera à des événements dangereux causés par le climat, comme des vagues de chaleur, des inondations, des feux et une mauvaise qualité de l’air qui affectera la santé des Ontariens .

Une cause qui pourrait faire jurisprudence

En plus d'une augmentation des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Écojustice souhaite obtenir un jugement du tribunal qui reconnaît que les modifications aux objectifs climatiques briment les droits fondamentaux des Ontariens .

L'organisme non partisan s'attend toutefois à une bataille difficile .

La cause devrait être entendue au cours de la prochaine année.