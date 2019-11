Trans Mountain a mis des militants antipipeline sous surveillance

L'entreprise Trans Mountain, qui est détenue par le gouvernement fédéral, a mis sous surveillance des militants qui s'opposent à son projet d'expansion de pipeline. C'est ce qui est expliqué dans des documents internes obtenus grâce à la Loi sur l'accès à l'information. Ces militants sont qualifiés par Trans Mountain des « personnes d'intérêt », ce qui justifie, selon la société de la Couronne, de les surveiller de plus près.

La Gendarmerie royale du Canada emploie le terme « personne d'intérêt » pour désigner des individus qui peuvent être des témoins, ou qui sont liés à une infraction, mais qui ne sont pas des suspects.

Les documents internes de Trans Mountain montrent que les responsables de la sécurité de l'entreprise ont rassemblé les noms des personnes qui publient des vidéos ou des messages antipipeline sur les médias sociaux.

Les noms des personnes qui publient ces contenus ou qui sont mentionnées dans les messages sont également pris en note par les employés de Trans Mountain.

Les Tiny House Warriors, guerriers de petites maisons, construisent des maisons minuscules dans le but de les installer sur le trajet du pipeline Trans Mountain. Photo : Kanahus Manuel/Facebook

L'entreprise a repéré deux militants considérés comme des « personnes d'intérêt » et a détaillé leurs déplacements ainsi que leurs interactions avec des groupes opposés à divers projets liés à l'exploitation des ressources naturelles.

L'une de ces personnes est la militante autochtone Kanahus Manuel, membre de la Première Nation de Secwepemc, qui est une des porte-parole du groupe Tiny House Warriors, opposé à l'expansion du pipeline Trans Mountain.

C'est l'avocat de Kanahus Manuel qui a obtenu les documents internes de Trans Mountain et les a transmis à CBC News.

Trans Mountain a refusé de divulguer comment elle utilise ces informations et comment elle détermine qui est une « personne d'intérêt ». L'entreprise a déclaré dans un courriel que sa priorité est la sécurité et [qu'elle est] déterminée à protéger ses installations, ses employés, ses associés et le public .

Avec les informations de Jorge Barrera