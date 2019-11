Des maisons abandonnées inquiètent des habitants de Calgary

Nassima Way

Huit maisons abandonnées du quartier Bankview, à Calgary, sont habitées par des squatteurs, et des voisins se plaignent entre autres de l'insécurité que cela entraîne dans leurs rues.

Une des maisons est abandonnée depuis huit ans , explique Tom Campbell, qui habite une maison du quartier.

Il s’inquiète notamment que ces maisons occupées illégalement fassent baisser la valeur de sa propriété, car elles créent un climat d’insécurité.

Qui va vouloir acheter ma maison? Tom Campbell, voisin préoccupé

Selon M. Campbell, sept des huit maisons ont été achetées pour un développement immobilier, et la huitième appartient à un couple qui vit à l’extérieur du Canada.

Une des maisons a une piscine intérieure. Des bouts de verre, des clous et autres débris jonchent son sol. Photo : Radio-Canada / Elissa Carpenter

C’est dans la huitième maison qu’il y a le plus de problèmes, à tel point que la police est intervenue un jour à cause d’un squatteur agité. Il a fallu quatre policiers pour le maîtriser , dit Tom Campbell.

Les portes et les fenêtres sont placardées, mais les squatteurs arrivent à y pénétrer en cassant un des panneaux en bois.

La Ville de Calgary n’a aucun règlement qui limite le temps qu’une maison peut rester vide et barricadée.

Le chef du service des règlements de la Municipalité, Ryan Pleckaitis, explique que cette absence de limite n'empêche pas la Ville d’ordonner une démolition si la résidence est dangereuse ou insalubre.

Il faut que les voisins préviennent les services de la Ville. Ryan Pleckaitis, chef du service des règlements de la Ville de Calgary

Si la propriété est occupée illégalement et que des squatteurs y vivent, on peut évaluer les risques et prendre une décision dont celle de la démolir , explique Ryan Pleckaitis.

Toutefois, il ajoute que, pour prendre cette décision, ces risques doivent mettre en danger l’ordre et la sécurité publique.

Tom Campbell, quant à lui, compte pousser la Municipalité à adopter un règlement qui limiterait la durée d'inoccupation d’une maison placardée.

Avec des informations d'Elissa Carpenter.