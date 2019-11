Grève du zèle mardi des éducateurs spécialisés dans les écoles francophones d’Ottawa

La grève du zèle dans les écoles ontariennes prévue dès mardi matin aura peu de répercussions dans les établissements francophones publics et catholiques d’Ottawa. Contrairement à d’autres conseils scolaires de la province, les enseignants des niveaux primaire et secondaire ne seront pas en grève administrative.

Toutefois, la mesure touchera le personnel de soutien administratif et technique, notamment les éducateurs, les psychologues et les orthophonistes affiliés à la Fédération des enseignantes et enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO).

Ces employés ne participeront à aucune activité ni réunion après les classes et n’exécuteront aucun travail d’une autre unité syndicale.

Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) confirme que la grève concerne 410 salariés, dont des éducateurs de la petite enfance, des travailleurs en éducation spécialisée et des animateurs culturels.

Cette grève du zèle pourrait ralentir certaines tâches administratives, mais ne devrait pas affecter les activités quotidiennes et l’enseignement en salle de classe , précise de son côté la directrice de l'éducation du CEPEOConseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario , Édith Dumont, dans une note envoyée aux parents et disponible sur Internet.

Du côté du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), ce sont au-delà de 1200 employés qui seront en grève, soit 832 travailleurs réguliers et 436 occasionnels.

Les écoles restent ouvertes et le transport scolaire est maintenu

Le CECCEConseil des écoles catholiques du Centre-Est assure que le transport en autobus et les services aux élèves ne seront pas perturbés. L'administration maintiendra les écoles ouvertes et évaluera, sur une base quotidienne, l'impact de ceux-ci sur le bon fonctionnement de chacune des écoles , précise le directeur de l’éducation, Réjean Sirois, dans une note transmise aux parents et publiée sur Internet.

Il n’y a pas d’impact majeur. Réjean Sirois, directeur de l’éducation, CECCE

Les employés en grève du conseil scolaire catholique tiendront par ailleurs des piquets d’information avant et après les heures de classe, de même que le midi. Les membres de la FEESO pourraient distribuer de la documentation aux membres du personnel et aux parents sur le trottoir devant les écoles du CECCE , souligne M. Sirois.

Si la grève devient générale, le conseil scolaire catholique confirme qu’il devra fermer les écoles et les services de garde pour les enfants d’âge scolaire – les garderies pour les enfants d’âge préscolaire demeureront cependant ouvertes. La direction invite d’ailleurs les parents à envisager dès maintenant une solution de rechange si une telle éventualité se confirme.

Avec les informations d’Antoine Trépanier