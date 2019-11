Deux soeurs font un aller-retour express pour soutenir les Bombers à la Coupe Grey

Deux sœurs winnipégoises ont été parmi les rares personnes à faire l'aller-retour entre Winnipeg et Calgary dans la même journée pour assister à la rencontre entre les Blue Bombers et les Tiger-Cats de Hamilton.

Julie Abraham et sa plus jeune soeur, Winona Embuldeniya, ont décollé dimanche à 9 h 50 et sont reparties le jour même, tout de suite après le match, à 20 h 50.

L’élan des deux sœurs a été motivé par l’amour que porte Julie Abraham à l’équipe de football de Winnipeg et au chanteur Keith Urban, qui assurait le spectacle de la mi-temps.

C’est donc la jeune sœur qui a pris les rênes de l’organisation de cette folle équipée. Un entraînement pour l’émission Amazing Race Canada , dit Winona Embuldeniya à la blague.

Les deux de amatrices de football avaient prévu de prendre un Uber 30 minutes avant la fin du match.

Elles ont toutefois pu fêter la victoire tant attendue de leurs idoles dans l’avion.