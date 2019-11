Toronto a attiré 27,5 millions de visiteurs en 2018

Le rapport précise que les visiteurs financent ainsi près de 70 000 emplois, représentant 4,6 % de la main d'oeuvre à Toronto.

Avec 10 000 nouveaux emplois ajoutés au cours des 5 dernières années, le nombre d'emplois soutenu par les dépenses des visiteurs augmente aussi plus vite que l'économie globale , précise le rapport.

[Toronto] est une destination avec des visiteurs aussi divers que la ville elle-même. Des voyageurs de loisir aux délégués ici pour des réunions, des conférences et des événements, l'économie liée aux visites est florissante, et lorsque ce [secteur] est fort, Toronto l'est aussi.

Scott Beck, PDG de Tourisme Toronto