Des travaux causent un incendie à l’Hôpital de Hull

Un incendie s’est déclenché lundi matin sur le toit de la buanderie de l’Hôpital de Hull. Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, le feu a été causé par des travaux en cours.

Le sous-sol du centre hospitalier a dû être évacué pendant moins d’une heure, par mesures préventives. Une vingtaine d’employés ont tout de même été incommodés par de la fumée, qui s’est propagée dans le bloc opératoire.

Ces derniers ont été évalués à l’urgence et tous se portent bien. Toutefois, certains présentent des symptômes plus importants , écrit l’agente d’information du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, Marie-Pier Després.

Elle ajoute qu’une tournée des étages a permis de confirmer qu'aucun patient n'avait été importuné par la fumée.

Au total, 14 chirurgies électives ont été annulées lundi et les patients concernés ont été avisés, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Des dégâts causés par l’eau

Le brasier a été rapidement maîtrisé par les pompiers de Gatineau, ce qui a permis de limiter les dommages, qui sont en cours d’évaluation.

Selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, deux services de l’hôpital ont été touchés. En effet, le service de buanderie est non fonctionnel suite aux dégâts causés par l’eau. Un plan de contingence est déjà en place avec l’hôpital de Gatineau pour assurer le maintien des opérations.

Les activités du bloc opératoire ont aussi été annulées lundi matin.

Lundi après-midi, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a précisé que trois lignes d'opérations fonctionnaient au service de chirurgie.

Par ailleurs, quelques détails doivent être revus avant la reprise du service de buanderie.

Le tout devrait rentrer dans l'ordre demain [mardi] , a précisé le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais dans un courriel. Pour ce qui est des employés incommodés par la fumée, tous se portent bien, mais quelques-uns ont reçu un congé aujourd'hui suite à leur évaluation à l'urgence.

Tous les autres services sont maintenus à l’Hôpital de Hull.

Le 31 octobre, un incendie à l'Hôpital de Gatineau avait perturbé plusieurs services, soit le bloc opératoire, le service d'obstétrique, les consultations externes et les salles de radiologie, de physiothérapie et de prélèvements. Le feu avait alors pris au sous-sol, dans la salle de stérilisation.