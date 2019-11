Québec offre des outils aux entreprises qui utilisent le bois de construction

Le Programme de formation continue sur l’utilisation du bois dans la construction est financé par le Fonds vert à la hauteur de 2 millions de dollars. L’objectif est de répondre aux besoins des professionnels et des gens de métier dans la construction des bâtiments non résidentiels et multifamiliaux qui viendront actualiser leurs connaissances .

Le bois est un choix intéressant pour réduire l’empreinte carbone des bâtiments puisqu’il génère peu d’émissions de GES pendant son cycle de vie si on le compare à d’autres matériaux couramment utilisés dans la construction , mentionne Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Ce programme sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, ou jusqu’à ce que le fonds soit épuisé.

Mettre de l’avant le bois préfabriqué

Le deuxième programme financé par le gouvernement se concentre sur la préfabrication du bois dans un contexte d’optimisation et d'automatisation. Une somme de 3,2 millions de dollars y sera allouée afin de permettre aux entreprises intéressées de faire face à l’ augmentation de la demande mondiale, mais aussi à la rareté de main-d’oeuvre .

Le ministre Pierre Dufour lors de l'annonce de lundi Photo : Radio-Canada

Nul doute que l’annonce d’aujourd’hui se traduira, d’ici trois ans, en une amélioration des processus de fabrication et d’affaires des entreprises soutenues afin d’augmenter leur productivité , affirme de son côté Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Ce programme sera en vigueur jusqu’au 31 mars 2022 ou jusqu’à épuisement des fonds.

En campagne électorale l’an dernier, la Coalition avenir Québec avait déjà laissé entendre qu’elle souhaitait favoriser l’utilisation du bois dans le domaine de la construction.