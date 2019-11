American Music Awards : Taylor Swift bat le record détenu par Michael Jackson 

En repartant avec six trophées dimanche soir aux American Music Awards, dont ceux de l’artiste de l’année et de la décennie, la vedette de la pop Taylor Swift est devenue l'artiste la plus primée, devant Michael Jackson.

Au cours de sa carrière, Taylor Swift, qui fêtera ses 30 ans le mois prochain, a remporté, en tout, 29 American Music Awards. Un total qui dépasse le nombre de prix décrochés par Michael Jackson, qui a gagné 24 American Music Awards.

En plus d’avoir reçu les prix de l’artiste de l’année et de l’artiste de la décennie, la populaire chanteuse américaine s’est vu aussi remettre les American Music Awards de l’artiste féminine pop/rock, de l’artiste adulte contemporaine, de l’album pop/rock préféré pour Lover et du vidéoclip préféré pour la chanson You Need to Calm Down.

Une année particulière pour Taylor Swift

Lors de la cérémonie de remise de ces prix dont l’attribution est décidée par un vote du public, Taylor Swift a remercié à de multiples reprises ses fans pour leur soutien dans les bons comme dans les mauvais moments.

Il y a eu beaucoup de bonnes choses cette année, mais aussi des choses compliquées, alors au nom de ma famille et de moi-même, merci infiniment pour votre présence et votre amour , a-t-elle déclaré lors de la cérémonie, qui s’est déroulée à Los Angeles.

L’année 2019 de Taylor Swift a été marquée par le conflit qui l’oppose au magnat de l’industrie musicale Scooter Braun. En rachetant l'étiquette Big Machine Label Group, Scooter Braun et son associé Scott Borchetta ont mis la main sur les enregistrements des succès de la princesse de la pop.

En perdant ainsi le contrôle sur son œuvre, la jeune chanteuse avait estimé avoir été dépouillée du travail de [sa] vie .

Lover, un nouveau départ pour Taylor Swift

Taylor Swift n’a pas mentionné les noms des deux hommes sur la scène du Microsoft Theater à Los Angeles, mais elle a remercié sa nouvelle étiquette de l’avoir laissée s’exprimer librement en tant qu’artiste. Son album Lover, sorti en août dernier, est le premier disque que Taylor Swift sort sous une étiquette autre que celle de Big Machine Label Group.

Cet album est comme un nouveau départ, et j’aime vraiment aussi ma nouvelle compagnie de disques, Republic [une division d’Universal], a-t-elle déclaré après avoir gagné un prix pour Lover. Merci pour votre générosité envers moi, et pour m’avoir permis de faire la musique que je voulais.

Khalid, BTS et Billie Eilish aussi récompensés

Les autres grands gagnants des American Music Awards 2019 sont le chanteur de RnB Khalid et le groupe de pop coréenne BTS. Absents dimanche soir, ils ont chacun été couronnés trois fois, entre autres du prix de l’artiste masculin pop/rock pour Khalid et de celui du duo ou groupe pop/rock de l’année pour BTS.

La nouvelle vedette de l’électro-pop Billie Eilish s’est vu décerner deux prix, celui de l’artiste émergente de l’année et de l’artiste alternative préférée. Elle est montée sur scène pour chanter All the Good Girls Go to Hell entourée de feu.

À écouter : Billie Eilish : la chanteuse de 17 ans qui séduit toutes les générations

Nommée trois fois, la chanteuse et rappeuse Lizzo, qui est en lice pour huit prix au prochain gala des Grammy, est repartie les mains vides. Toutefois, elle a entonné la ballade Jerome devant le public des American Music Awards.

Les autres vedettes de la soirée

Le couple, composé de la chanteuse, mais aussi actrice Camila Cabello et du chanteur Shawn Mendes, a gagné le prix de la collaboration de l’année pour son succès Señorita.

Quant au rappeur Post Malone, son opus Hollywood's Bleeding a été sacré dans la catégorie de l’album rap/hip-hop.

Dans la catégorie de l’album de musique country, c’est l'album Cry Pretty, de la chanteuse Carrie Underwood, qui a été désigné gagnant.

Selena Gomez, Shania Twain, Christina Aguilera se sont également produites sur scène, ainsi que le rockeur Ozzy Osbourne, qui a chanté avec Post Malone et Travis Scott.