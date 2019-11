Une aide de près de 300 000$ pour l'aéroport de Sherbrooke

La subvention permettra notamment à l'aéroport de Sherbrooke de refaire le drainage en bordure des pistes et les infrastructures liées au traitement des eaux.

L'aide financière comprend également l'acquisition d'un camion-citerne et d'un remorqueur d'avion télécommandé.

Ce sont des ajustements qui permettent d’entretenir la piste pour que les vols puissent continuer ici, explique François Jacques, député de Mégantic. C’est pour continuer à rendre la piste efficace.

Les coûts totaux sont estimés à 747 000 $.

Ça vient donner de la crédibilité à notre aéroport. Jean-François Ouellet, directeur général de l’aéroport de Sherbrooke.

L'aide de Québec provient du Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR), qui est doté d'une enveloppe budgétaire de 100 M$ dont le but est principalement de maintenir en état le réseau aéroportuaire.

Une annonce bien accueillie

L'annonce a été bien accueillie dans la région. Les investissements qui sont faits à l'aéroport de Sherbrooke contribueront au dynamisme de l'économie régionale, en plus de rendre les installations plus efficaces et plus sécuritaires , s'est réjoui le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, dans un communiqué.

Ça démontre hors de tout doute que le gouvernement provincial est intéressé à donner un coup de main aux aéroports, au développement des dessertes aériennes régionales , dit de son côté Jean-François Ouellet, directeur général de l’aéroport de Sherbrooke.

La subvention est vu comme un pas dans la bonne direction de la part de Steve Lussier, maire de Sherbrooke.

On avance assez rapidement pour avoir notre vol commercial, finalement. Steve Lussier, maire de Sherbrooke.

C’est un supplément aux 7 millions qu’on a mis au niveau des infrastructures à l’aéroport depuis 2012. C’est un montant supplémentaire qui fait l’affaire aujourd’hui, sachant vers où on veut aller , explique M. Lussier.