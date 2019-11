Montréal frappée par un virus mortel : voici les premières images de la série Épidémie

TVA a dévoilé, lundi, les premières images de cette série qui met en scène la population de Montréal et des environs frappée par un virus mortel et inconnu. Les jeunes comme les personnes âgées, les riches comme les pauvres, tout le monde peut être victime de cette mystérieuse infection pulmonaire. C’est ainsi que s’entame une course contre la montre pour Anne-Marie Leclerc, interprétée par Julie Le Breton, qui est infectiologue et directrice du Laboratoire d’urgence sanitaire.

Épidémie montre des personnes tomber les unes après les autres, et le personnel scientifique et médical complètement dépassé par les événements.

Épidémie met notamment en vedette Ève Landry, Mélissa Désormeaux-Poulin et Guillaume Cyr. La série se décline en 10 épisodes. Réalisée par Yan Lanouette Turgeon et écrite par Annie Piérard, Bernard Dansereau et Étienne Piérard-Dansereau, elle sera présentée à partir du mardi 7 janvier, à 21 h.