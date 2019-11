Laïcité : les élus  à Queen's Park réclament l'abrogation de la loi 21

La motion propose aussi que l'Ontario participe à une éventuelle contestation de la loi devant la Cour suprême du Canada.

La cheffe du NPD, Andrea Horwath, juge que la loi québécoise est discriminatoire et doit être abrogée.

Cette loi québécoise interdit notamment le port de signes religieux à certains employés de l'État lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, dont les policiers, les procureurs de la Couronne et les gardiens de prison, ainsi qu'aux enseignants des écoles publiques du primaire et du secondaire.

C'est une mauvaise loi. Elle est discriminatoire et mine la liberté religieuse et la liberté culturelle au Canada. L'Ontario doit se tenir debout et nous devons dénoncer, en tant que Canadiens, toutes formes de racisme, de préjudice et d'intolérance. Le silence n'est pas une option.

Andrea Horwath, cheffe du NPD