La famille d’un soldat mort poursuit Ottawa pour discrimination

Le caporal Nolan Caribou, 26 ans, s’est suicidé en novembre 2017 pendant un exercice d’entraînement à la base militaire de Shilo. Il avait été fantassin auprès des Winnipeg Rifles pendant cinq ans et était réserviste au Collège militaire Minto, à Winnipeg.

Freda Caribou a déposé une poursuite civile à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba presque deux ans après la mort de son fils. Dans les documents déposés au tribunal, elle dit, entre autres, qu’on a refusé des promotions à son fils parce qu’il était Autochtone.

Selon la requête, Nolan Caribou était affublé de divers surnoms désobligeants; on le qualifiait de lent et retardé . La requête allègue que ses supérieurs étaient sur place et au courant des mauvais traitements, mais qu’ils n’ont pas agi pour les faire cesser.

Pendant toute la période où le caporal Caribou a été réserviste, il a été marginalisé en raison de son origine et méprisé par les rangs junior et senior , indique la requête.

Nolan Caribou a rejoint les Forces armées canadiennes en 2012. Il souhaitait devenir aumônier pour les Autochtones des Forces armées ou pour ceux qui sont en prison, suivant les traces de son oncle Ovide Caribou, qui a été un aumônier dans la tradition autochtone à la prison de Stony Mountain.

Il a souffert en silence

Nolan Caribou est mort un mois après avoir obtenu son baccalauréat en sociologie à l’Université de Winnipeg.

Il avait signalé qu'il avait été intimidé et harcelé un an avant sa mort.

Dans sa requête, Freda Caribou affirme que son fils a souffert en silence pendant des années.

La requête raconte qu’il s’est fracturé la clavicule pendant un exercice en décembre 2014. Ce n'est que l'année suivante qu'il a révélé à sa famille que cette fracture avait été causée par les membres de son unité, qui s’étaient mis à plusieurs pour lui sauter dessus.

Il ne voulait pas que son unité soit blâmée ni parler dans le dos des autres soldats. Il a donc signalé que cette blessure est survenue lors d’un entraînement et n’a pas mentionné les noms de ceux qui l’ont battu et s’en sont pris à lui , dit la requête.

En août 2015, Nolan Caribou était admissible à une promotion au rang de caporal, mais a plutôt obtenu le grade de soldat formé. Il n’a été nommé caporal qu’en avril 2016, ce qui a, dit la poursuite, entraîné une perte en revenus et en ancienneté.

Il s’attendait raisonnablement à ne pas être agressé et à être traité de façon équitable sur ses mérites, malgré son origine ethnique , indique la requête.

La poursuite allègue que trois des supérieurs du caporal Caribou ne sont pas intervenus pour faire cesser l’intimidation : le lieutenant-colonel S. P. Morgan, commandant du régiment, ainsi qu’un sergent et l’adjudant-chef de l’unité, deux officiers désignés pour être les conseillers du régiment en matière de harcèlement.

Le Canada, par l'intermédiaire de sa fonction publique, a un devoir de diligence afin d’assurer que ses fonctionnaires s’appuient sur des politiques et procédures adéquates qui seront correctement administrées et suivies , ajoute la poursuite.

Un rapport d’enquête abondamment caviardé obtenu par CBC indique que les supérieurs du caporal Caribou n’ont pas traité correctement le harcèlement et l’intimidation qu’il a subis et qui ont ultimement contribué à sa mort. Le rapport dit aussi que le caporal n’a pas été payé selon son rang pendant plusieurs mois, ce qui a pu contribuer à aggraver sa situation financière.

En décembre 2018, le brigadier général Trevor Cadieu, alors commandant de la 3e Division canadienne des Forces armées canadiennes, indiquait à CBC avoir réprimandé cinq soldats à la suite du rapport sur le harcèlement du caporal Caribou. Il disait aussi avoir relevé une personne de ses tâches militaires .

La semaine dernière, un porte-parole des Forces armées canadiennes a indiqué par courriel à CBC que les Forces continuaient de prendre au sérieux la mort de Nolan Caribou, même si le rapport d’enquête n’a pas trouvé matière à déposer des accusations criminelles.

Les résultats de cette enquête ont donc été portés à l’attention de l’unité pour des suivis administratifs ou des actions disciplinaires, au besoin, selon le porte-parole. Ce dernier précise qu’en raison de la poursuite il serait inapproprié d'en dire davantage pour le moment.

Le ministère de la Défense nationale n’a pas voulu faire de commentaires sur la poursuite et a précisé ne pas encore avoir obtenu copie de la requête.

Un casier vandalisé

En août 2016, le casier de Nolan Caribou a été vandalisé avec des marqueurs permanents. Des autocollants avec les inscriptions hors d’état de marche et certifié sans explosifs y ont été collés.

Selon la requête, Nolan Caribou avait signalé l’incident à ses supérieurs, mais son dossier n’en fait aucune mention. Deux mois plus tard, il a déposé une plainte écrite pour harcèlement.

Il n’y a eu aucune tentative pour trouver qui avait dégradé son casier et personne n’a ordonné qu’il soit nettoyé ou repeint, indique la poursuite. Le casier est resté dans cet état au moins six mois après la mort de Nolan Caribou.

La poursuite ajoute : Cela témoigne de la façon dont le caporal Caribou a été ignoré et marginalisé par les rangs juniors et par sa propre chaîne de commandement.

Au printemps de 2017, des mois avant sa mort, Nolan Caribou a postulé à un emploi d’été auprès de l’armée en tant que leader d’un camp à Wainwright, en Alberta, un poste pour lequel il était qualifié, selon la poursuite.

Il n’a pas obtenu le poste. Il n’a pas non plus reçu d’accusé de réception à la suite de sa demande.

Selon la poursuite, le caporal Caribou s’est senti méprisé et s’est demandé si le sergent l’avait ignoré ou s’il avait simplement oublié qu’il avait soumis son nom. Le caporal Caribou avait de plus en plus l’impression que son commandement l’ignorait en raison de son appartenance ethnique.

Le jour de sa mort, son unité s’entraînait à la base de Shilo. Pendant un scénario tactique, Nolan Caribou a demandé la permission de se rendre aux toilettes. Il n’en est jamais revenu.

Plus tard, pendant le souper, un superviseur s’est rendu compte que le caporal n’avait pas fait la file pour son repas et a envoyé deux réservistes le chercher. Ils l’ont trouvé dans un champ près des toilettes.

Ce jour-là, on n'a pas utilisé de vraies balles durant l’entraînement. On a pourtant déterminé que c’est une vraie balle qui a tué le caporal Caribou.

La poursuite dit qu’il n’existe aucune preuve ou explication montrant permettant de dire comment Nolan Caribou a obtenu cette balle.

Avec des informations de Caroline Barghout