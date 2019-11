Québec promet de nouvelles mesures contre le vapotage d’ici le printemps prochain

Le Dr Arruda, qui prendra la tête d’un groupe spécial d’intervention, aura pour mandat de resserrer davantage l’encadrement des produits du tabac, notamment le vapotage, dont les effets néfastes pour la santé inquiètent de plus en plus les experts.

Avec la popularité croissante des produits de vapotage, notamment chez les jeunes, il devient impératif et urgent de mettre en œuvre rapidement de nouvelles mesures concrètes. Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Selon le cabinet de la ministre de la Santé, le groupe de travail s'attaquera en priorité à :

l'encadrement des saveurs,

le taux de nicotine permis dans les produits de vapotage,

l'accessibilité des produits de vapotage.

Le directeur national de la santé publique devra ensuite formuler ses recommandations dans un rapport qui devra être remis à la ministre McCann au plus tard en avril 2020.

Or, le comité du Dr Arruda pourrait intervenir plus rapidement encore si la situation l'exige, a-t-il expliqué sur les ondes d'ICI RDI.

On va agir rapidement et même si le rapport n’aura lieu qu’en avril 2020, on va avoir des séquences d’intervention qui pourront être faites s’il y a des règlements à changer, des concentrations, des saveurs à enlever, on va le faire sans hésiter.

Outre les dangers qu'elle représente pour la santé, la cigarette électronique qui était à l'origine présentée comme un instrument pour aider à arrêter de fumer, souligne le Dr Arruda, incite en fait de plus en plus de gens qui n'ont jamais fumé à consommer ce genre de produit.

C’est beaucoup plus utilisé par des non-fumeurs ou des gens qui n’ont jamais fumé que par d'anciens fumeurs. Horacio Arruda, directeur national de santé publique

Au Québec, en 2016-2017, 26 % des élèves du secondaire avaient déjà utilisé une cigarette électronique et 10 % des élèves du secondaire en avaient fait usage dans les 30 derniers jours.

Il y a des milliers de vapoteuses, des milliers de concentrations et de produits, donc c’est un peu n’importe quoi et ça me dérange, car on est en train de reculer par rapport à ce qu’on fait contre le tabac à travers un produit qui allait supposément aider , ajoute le directeur national de la santé publique.

Groupe spécial

L’équipe d’Horacio Arruda sera composée de représentants du ministère de la Santé du Québec, de juristes, de membres de l’Institut national de santé publique et de divers collaborateurs issus d’organismes de lutte contre le tabagisme, de médecins, d’organisations à vocation sportives et de la Société canadienne du cancer.

Ce groupe spécial d'intervention nous aidera à déterminer les meilleures mesures à instaurer, de manière bien adaptée à la réalité actuelle, tout en consolidant efficacement la lutte contre le tabagisme , explique la ministre Danielle McCann dans le communiqué diffusé lundi par son cabinet.

En attendant ses nouvelles recommandations, le directeur national de santé publique tient à rappeler les dangers liés au vapotage avec ou sans nicotine, notamment chez les jeunes, les femmes enceintes et les non-fumeurs.

Le directeur de la santé publique demande également aux utilisateurs de produits de vapotage de surveiller l'apparition de symptômes de maladie pulmonaire, comme la toux, l'essoufflement ou la douleur thoracique, et de consulter sans tarder.