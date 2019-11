À Winnipeg, la fermeture de plusieurs laboratoires d’analyses inquiète

Un homme sourd-aveugle et un médecin protestent contre la fermeture de près de la moitié des laboratoires de la compagnie Dynacare, craignant que cette décision ne rende plus difficile l'accès des personnes handicapées aux services d'analyse. Pour l’entreprise, il s’agit au contraire d’améliorer son service général à Winnipeg.

La société médicale Dynacare, prévoit de transformer 26 de ses 54 laboratoires d’analyses en 4 nouveaux « supercentres ».

Ceux-ci, plus grands et mieux équipés, seront créés entre décembre 2019 et janvier 2020 à Unicity, à Saint-Vital, à Garden City et à Tuxedo. Aucun poste ne sera supprimé et, au total, il restera 32 laboratoires à Winnipeg et 7 en dehors de la ville.

Avec ce changement, Dynacare entend rationaliser son offre de laboratoire et réunir ses équipes puisque, jusqu’ici, la majorité des laborantins travaillaient seuls dans leur centre.

Selon l'agente scientifique en chef et vice-présidente du service de développement clinique et qualité de Dynacare, la Dre Jenisa Naidoo, l’objectif est d’améliorer l’expérience des clients et des employés .

Elle affirme que les « supercentres » seront dotés de plus de stations de prise de sang et que les patients peuvent utiliser une application pour planifier un rendez-vous et ne pas avoir à attendre. Elle comprend néanmoins que la fermeture de plusieurs centres puisse nécessiter un temps d’adaptation.

Aucun patient n’aura à se déplacer de plus de 5 kilomètres, car nous bougeons stratégiquement et nous fermons stratégiquement. Dre Jenisa Naidoo agente scientifique en chef et vice-présidente du service de développement clinique et qualité à Dynacare

Un fardeau pour les personnes handicapées?

Magnus Kincaid est sourd et aveugle depuis plusieurs années après un accident militaire. Selon lui, cette décision est idiote . Il ne comprend pas les raisons qui poussent Dynacare à créer ces quatre centres géants et craint que cela ne devienne un casse-tête .

Magnus Kincaid est sourd et aveugle depuis un accident pendant qu'il servait dans l'armée canadienne. Photo : Radio-Canada / Warren Kay

L’ancien militaire canadien explique qu’un rendez-vous chez le médecin peut déjà lui prendre un jour entier. Il doit planifier des jours à l’avance son moyen de transport, prévoir une personne qui l’accompagne et s’adapter à ses horaires de travail.

Un rendez-vous de plus pour des tests en laboratoire signifierait donc pour lui un autre jour à planifier et à compter sur les autres .

Ce sera un casse-tête pour tout le monde, même si on est voyant et qu'on a toutes ses facultés, tous ses sens, mais pour quelqu’un comme moi, ce sera un vrai calvaire. Magnus Kincaid, sourd et aveugle

Magnus Kincaid ne dispose toutefois pas toujours d’une aide extérieure. La semaine dernière, n'ayant personne pour l’accompagner, il a dû se résoudre à prendre un taxi pour se rendre à la clinique de McPhillips Street. La course totale lui a coûté 85 $.

À 41 ans, Magnus Kincaid estime que la fermeture de plusieurs laboratoires lui rendra la vie encore plus difficile. Photo : Radio-Canada / Warren Kay

Dynacare prévoit d’offrir temporairement un service à domicile, le temps que les patients s’habituent à l’idée d’aller dans un centre de collecte .

C'est une bonne idée , admet Magnus Kincaid, mais elle devrait être étendue pour offrir une vraie solution et non un petit pansement .

L’inquiétude d’un médecin

Michael Hochman, un médecin de famille au centre médical de la place Eaton, redoute les fermetures des laboratoires Dynacare.

Le laboratoire auquel il est rattaché, celui du centre commercial Citiplace, sera intégré à la clinique de Winnipeg, sur l’avenue Sainte-Marie.

Il pense que cette décision aura un effet grave sur les patients et en particulier les populations marginalisées, telles que les personnes présentant des troubles mentaux, les sans-abri, les nouveaux arrivants au Canada, les personnes âgées et les handicapés.

C’est cinq ou six blocs, ce qui n’est pas très difficile pour vous. Mais si vous êtes en fauteuil roulant ou avec un déambulateur, vous allez devoir réserver deux Handi-Transit. Ou alors, vous trouverez autre chose à faire, et le laboratoire ne sera plus votre priorité. Michael Hochman, médecin

Ce professionnel de la santé estime que ce choix est une décision économique et non une décision morale , car elle vient ajouter un obstacle inutile aux usagers.

Cet obstacle risque de pénaliser ses patients ayant des maladies mentales ou des problèmes de dépendance exigeant des prises de sang régulières, mensuelles ou annuelles .

Michael Hochman a en effet peur que ces derniers n’aillent plus faire de tests sanguins si le centre de prélèvements a déménagé et est moins facilement accessible.

Un dialogue compliqué

Le médecin accuse aussi Dynacare de ne pas dialoguer au sujet de cette décision. Il assure que sa clinique a offert à la société de s’installer gratuitement dans ses locaux, une option que l’entreprise n’a même pas considérée , selon lui.

Le porte-parole de Dynacare dit toutefois que des discussions sont en cours avec les médecins concernés et que les inquiétudes des patients seront traitées au cas par cas .

Il note néanmoins que Winnipeg compte un nombre excessif de laboratoires par rapport à sa taille.

La Dre Jenisa Naidoo abonde dans le même sens. Elle souligne que Regina et Saskatoon n’ont que 5 centres de collecte et que Calgary en possède 18, malgré une population bien plus importante de 1,6 million d’habitants.

Edmonton compte 24 laboratoires pour 1,4 million d'habitants, Calgary, 18 pour 1,6 million d'habitants. Winnipeg en possède 54 pour 750 000 habitants. Photo : getty images/istockphoto

Michael Hochman regrette aussi la décision du gouvernement du Manitoba d’autoriser le monopole de Dynacare sur le marché des services en laboratoire.

C’est décevant dans un pays avec une couverture santé universelle que l’on permette de s’enrichir au détriment du sang des gens et de traiter les patients comme des clients. Michael Hochman, médecin

Le ministre de la Santé, Cameron Friesen, ne le voit pas de cet œil. Selon lui, les laboratoires privés font partie à part entière du système de santé depuis des années et des années .

Il soutient ainsi le changement de politique de Dynacare, car cela contribue à transformer et à moderniser le système de santé du Manitoba .

Le ministre manitobain de la Santé, des Aînés et de la Vie active soutient le projet de Dynacare. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Avec les informations d'Erin Brohman et Erika Rodeck