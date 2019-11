Claude Belleau quitte Estrie Aide

M. Belleau a occupé son poste pendant sept ans. Il a été nommé en 2013 avec le mandat de revitaliser l’entreprise d’économie sociale et d’assurer sa sécurité financière.

J'ai beaucoup de papillons, c'est un mélange d'émotions. Claude Belleau, directeur général d'Estrie Aide

Il a fait passer l’organisme d’une dizaine à une soixantaine d’employés.

J'ai une grande satisfaction. Je trouvais que c'était un beau défi. On a fait tellement de belles choses et la population a bien répondu. Je vois l'équipe et elle est engagée dans le projet. J'ai le sentiment de la mission accomplie , a exprimé M. Belleau qui ne connaît pas encore les projets qui l'attendent.

Claude Belleau Photo : Radio-Canada / ICI Estrie/Carl Marchand

Claude Belleau a reçu un doctorat honoris causa en droit civil de l’Université Bishop’s, la médaille de l’Assemblée nationale du Québec et le Mérite estrien dans la catégorie Personnalité.

Son successeur est M. Marc Gingras qui occupe, en ce moment, le poste de directeur adjoint aux opérations.