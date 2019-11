Une meilleure coordination des services de santé s’impose, selon une experte

Stéphanie Collin, professeure à l’École des hautes études publiques à l’Université de Moncton, rappelle que les problèmes qui ont mené la semaine dernière à l’interruption de plusieurs services à l’Hôpital de Campbellton sont connus depuis longtemps.

Le vieillissement de la population qui a mené à l’engorgement des lits de cet hôpital n’a pas commencé hier, pas plus que les difficultés à recruter de la main-d’oeuvre, fait remarquer Mme Collin.

Si des solutions efficaces tardent à être implantées, selon elle, c’est notamment parce que les gouvernements successifs ont eu une vision à court terme.

C’est pas très vendeur le vieillissement de la population et peut-être que pour les partis qui se succèdent, ça ne leur permet pas d’aller chercher des votes. Stéphanie Collin, spécialiste de la gestion des services de santé

Stéphanie Collin au micro de l'émission radiophonique La matinale d'Ici Radio-Canada Première, lundi matin. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Un plan à long terme, selon elle, supposerait une meilleure imbrication des différents acteurs de la santé, par exemple des ministères de la Santé et du Développement social.

C’est ce dernier ministère qui est responsable du placement des personnes âgées dans les foyers de soins. Or un foyer de Campbellton compte actuellement 37 lits vacants à cause d’une pénurie de personnel, alors que 70 des 145 lits de l’hôpital de Campbellton sont occupés par des aînés en attente de placement.

La ministre du Développement social, Dorothy Sheppard, doit d’ailleurs rencontrer lundi le gestionnaire par intérim du foyer Le Village, à Campbellton, pour tenter de trouver une solution qui permettrait au foyer de rouvrir ses lits vacants.

Un regroupement de ministères?

Est-ce qu’une fusion des ministères de la Santé et du Développement social permettrait de faciliter la recherche de solutions à l’engorgement des hôpitaux et à la pénurie de main-d’oeuvre? La question se pose et la question est très pertinente , répond la professeure Stéphanie Collin, qui note l’existence d’un tel ministère, le ministère de la Santé et des Services sociaux, au Québec.

Dans un communiqué publié lundi matin, le groupe Égalité santé en français préconise justement que l’unité des Services des foyers de soins, au ministère du Développement social, soit transférée à la Santé, pour assurer un continuum dans les soins, [éviter] le dédoublement d’évaluations et [permettre] un placement plus rapide .

Le président d’Égalité santé en français, le Dr Hubert Dupuis, note que la plupart des provinces canadiennes regroupent déjà la santé et les services sociaux.