Grève au CN : « On veut du propane », scandent des agriculteurs

Ils soutiennent que leur gagne-pain est compromis par la pénurie de gaz propane engendrée par la grève des 3200 employés du transporteur ferroviaire, qui entre dans sa septième journée.

Le propane est notamment utilisé pour chauffer des porcheries ou des poulaillers, mais aussi pour sécher des grains et des céréales, afin qu’ils puissent être entreposés sans risque de pourrir.

Répondant à un appel de l’Union des producteurs agricoles (UPA), plusieurs dizaines d'agriculteurs s'étaient donné rendez-vous lundi matin au complexe sportif Claude-Robillard.

Un agriculteur scande : « On veut du propane! » Plusieurs d'entre eux sont venus en tracteur, après s'être rassemblés devant le siège social de l'Agence spatiale canadienne à Saint-Hubert. Ils ont emprunté le pont Jacques-Cartier pour se rendre à la manifestation, ralentissant la circulation au passage.

Ils se sont rendus en fin d'avant-midi devant le bureau de circonscription du premier ministre Trudeau, situé à l’angle du boulevard Crémazie et de l’avenue Christophe-Colomb.

Plusieurs brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire garde-manger en danger ou d'autres slogans du même ordre. On veut du propane , ont-ils scandé sur leur route.

Nombreux sont ceux qui transportaient de petits sacs de maïs pour illustrer l'objet de leur désarroi. Leur contenu a finalement été versé devant le bureau de M. Trudeau.

Si je récolte des grains qui sont humides, je vais avoir des toxines. Je ne peux pas donner ça à mes animaux après , a expliqué une agricultrice inquiète de la tournure des événements. Donc, je dois racheter des grains que moi j’avais déjà fait pousser. Donc, pour moi, c’est sûr que c’est stressant.

Pas d'agriculteurs, pas d'agriculture. Pas d'agriculture, pas de nourriture. Quand il n'y aura plus de nourriture, vous allez voir, on ne sera peut-être pas les seuls dans la rue , a prophétisé un autre.

Certains agriculteurs privés de propane qui ont manifesté devant les bureaux du premier ministre disent anticiper des pertes de 80 000 $, voire 100 000 $.

En entrevue à RDI matin, le président de l'UPA, Marcel Groleau, n'a pas demandé à ce que le gouvernement Trudeau adopte une loi spéciale pour forcer le retour au travail des grévistes.

Il assure que son syndicat ne souhaite pas s'immiscer dans le conflit de travail, et convient qu'une loi spéciale ne peut être adoptée avant le retour des députés fédéraux aux Communes, le 5 décembre.

On est sur le qui-vive. C’est une situation qui est intolérable. Il faut que le gouvernement Trudeau, il faut que M. Trudeau mette de la pression sur le CN […] pour que le CN priorise le transport du propane.

Selon M. Groleau, la situation est particulièrement difficile pour les producteurs de grains, qui doivent absolument récolter le fruit de leurs efforts dans les jours qui viennent.

Ce matin, probablement que plusieurs d’entre eux seraient en train de battre du maïs; ils ne le feront pas, ils ne pourraient pas le sécher , a-t-il illustré.

La situation est moins dramatique pour les producteurs de viande, qui ont du propane à l'heure actuelle. Mais s’il arrivait un froid intense dans les prochains jours et que la consommation augmentait beaucoup, pendant combien de jours est-ce qu’on pourrait les approvisionner? , demande-t-il.

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, estime que la négociation est la méthode la plus efficace pour mettre fin au conflit de travail au Canadien National.

Jusqu’à nouvel ordre, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, n’a donné aucun signe qu'il entend s'immiscer dans ce dossier. Il a affirmé à plus d'une reprise la semaine dernière qu’il revient aux deux parties de trouver une entente.

Je peux vous assurer que [...] nous voulons une résolution le plus rapidement possible , a-t-il affirmé en point de presse vendredi, après avoir assuré que son gouvernement comprend la gravité de la situation.

Nous sommes d'avis que la façon la plus probable et la plus rapide de résoudre ce conflit est par la négociation collective.

Marc Garneau, ministre fédéral des Transports, vendredi dernier