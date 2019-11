Besoin de bénévoles pour Opération Nez Rouge

Opération Nez Rouge est à la recherche de bénévoles en prévision des fêtes de Noël et de fin d’année.

La popularité du service ne se dément pas depuis 36 ans et les besoins en bénévoles sont grandissants.

L’an dernier, Nez rouge a recruté 2600 bénévoles dans les sept organisations de la région. Ils ont fait 4600 raccompagnements.

La directrice des communications d’Opération Nez Rouge, Danielle Vien, constate que de plus en plus d’entreprises veulent s’impliquer et demandent à leurs employés de participer.

Elle rappelle que l’objectif d’Opération Nez Rouge est de sensibiliser les conducteurs aux dangers de la conduite avec les facultés affaiblies.

Danielle Vien ajoute que les mentalités ont bien évolué au cours des 30 dernières années.

À l’époque, les gens avaient vraiment honte de dire qu’ils demandaient de l’aide pour conduire. Ils étaient gênés, dit-elle. Notre service a toujours été confidentiel, mais maintenant, c’est tout le contraire. Les gens sont fiers de dire qu’ils ont pris l’Opération Nez Rouge ou que dans leur groupe il y avait un conducteur désigné.

Le service d’Opération Nez Rouge sera offert durant 14 jours du 29 novembre au 31 décembre.