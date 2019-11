L’utilisation du glyphosate dans les forêts attise les incendies, selon des experts 

Des chercheurs sont de plus en plus critiques concernant l’utilisation du glyphosate dans l’aménagement forestier, car des études démontrent que ses effets pourraient entraîner une propagation plus rapide des incendies.

Chaque année, des milliers d'hectares de forêts publiques sont arrosés de glyphosate afin de favoriser la croissance de conifères et d'éliminer des espèces de feuillus, comme le tremble et le bouleau.

Or, la diversification de la forêt est un moyen très efficace de résister aux incendies majeurs, selon l’écologiste forestière à l'Université de la Colombie-Britannique, Lori Daniels.

Des chercheurs de la Colombie-Britannique, comme Lisa Wood, s'inquiètent de l'utilisation des produits contenant du glyphosate dans l'aménagement forestier. Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

Éliminer les feuillus a pour effet d'attiser les feux qui ont ravagé la province, selon les experts. Le tremble et le bouleau brûlent plus lentement que les arbres résineux résistants au glyphosate et sont donc un coupe-feu naturel.

Dans les forêts mixtes, les feuillus comme le tremble et le bouleau ont tendance à être plus résistants au feu en raison d’un changement subtil d'ombrage, de température et d'humidité, explique Lori Daniels.

« Cessez de pulvériser »

James Steidle affirme que, au nord de Williams Lake, une région ravagée par des incendies en 2017, l'utilisation du glyphosate a transformé les paysages qui l'entourent. Il fait partie du mouvement Stop the Spray, un groupe de sensibilisation à la pulvérisation d’herbicides et à ses conséquences pour la forêt.

M. Steidle est furieux que la Colombie-Britannique exige que les terres de la Couronne soient presque entièrement composées de conifères.

Le glyphosate reste largement utilisé, car, bien que les espèces de résineux comme le pin et l’épicéa puissent tolérer un certain dosage de ce produit chimique, le glyphosate peut être efficace dans l'élimination de la croissance des arbres feuillus.

C'est donc un moyen efficace pour l'industrie forestière de rationaliser la coupe d'arbres afin qu'elle contienne les types d'arbres les plus rentables.

Des effets à long terme

Des recherches récentes indiquent également que le glyphosate peut avoir des effets sur les plantes qui survivent aux pulvérisations.

La quantité maximale de temps pendant laquelle le produit chimique peut être présent dans les plantes n'a pas encore été déterminée. Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

La toxicité ou la mort immédiate des plantes font l'objet de nombreuses études, selon la biologiste des plantes à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique, Lisa Wood.

Son équipe a démontré que le glyphosate est présent dans les plantes survivantes pendant au moins un an après sa pulvérisation, une découverte qui a surpris la communauté scientifique.

Dans un communiqué, le ministère des Forêts indique que l'utilisation du glyphosate est en baisse dans la province et qu'il est utilisé conformément à la réglementation.

Le Québec est la seule province à avoir interdit l'utilisation du glyphosate en foresterie.

Avec les informations de Jill English et de Maxime Corneau