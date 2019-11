Kirkland Lake Gold achète Detour Gold : pas de nouveaux emplois à court terme

Une transaction de 4 milliards 900 millions de dollars entre deux compagnies aurifères canadiennes ne devrait pas avoir d’impact à court terme sur les emplois, selon un analyste. Kirkland Lake Gold a fait l’acquisition de tous les titres émis et en circulation de Detour Gold.

Selon le professeur Jean-Charles Cachon du Département de marketing et de gestion à l’Université Laurentienne de Sudbury, Kirkland Lake Gold achète uniquement Detour Gold afin d’augmenter la longévité de ses réserves de minerai.

Jean-Charles Cachon ne s’attend pas à une augmentation du nombre d’emplois chez Detour Gold à court terme. Photo : Radio-Canada

Detour Gold a une rentabilité nette de 6,9 % alors que Kirkland a réalisé 40,4 % de bénéfice net entre le 1er janvier et le 30 septembre 2019, explique-t-il.

Si les deux firmes avaient été combinées, la rentabilité serait de 27,4 %, ce qui reste défavorable pour les actionnaires de Kirkland Lake Gold , explique-t-il.

La mine Detour Lake est située à 185 kilomètres au nord-est de Cochrane. La production aurifère a commencé en 2013. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

La mine à ciel ouvert est située à environ 300 kilomètres au nord-est de Timmins, adjacente à l’ancienne mine Placer Dome qui de 1983 à 1999 a produit 1,8 millions d’onces d’or.

Selon lui, les liquidités dégagées par Detour Gold sont relativement stagnantes.

Kirkland Lake Gold pourra tout de même diversifier sa production.

Emplois

Detour Gold compte 988 travailleurs à sa mine près de Cochrane, 47 employés de bureau à Toronto et environ 500 sous-traitants.

Des centaines de personnes qui habitent les petites communautés le long de la route 11 travaillent à la mine Detour Gold.

La ville de Cochrane est la plaque tournante des travailleurs qui chaque jour, montent à bord d’autobus pour être transportés vers la mine Detour Gold. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Chaque jour, elles se rendent à un parc automobile à Cochrane et montent à bord d’autobus qui les mènent à la mine.

Selon Mick McMullen, le PDG de Detour Gold, les actionnaires étaient inquiets pour l'avenir de la société qui ne possède qu'une seule mine, ce qui l'a amené à discuter avec d'autres entreprises.

Mick McMullen est le PDG de Detour Gold qui passe aux mains de Kirkland Lake Gold. Photo : Radio-Canada / Pelin Sidki

[Kirkland Lake Gold] ont la flexibilité de consacrer beaucoup plus d'argent à l'exploration et à l'expansion des activités , affirme M. McMullen. Ultimement, cela signifie la création de plus d'emplois.

M. Cachon estime que tant que le prix de l’or demeurera sous la barre de 1500 $ US l’once et vue la faible rentabilité de Detour Gold, l’acquisition ne créera pas nécessairement de nouveaux emplois à Cochrane à court terme.

Kirkland Lake Gold

Kirkland Lake Gold exploite la mine Macassa à Kirkland Lake, et le complexe Holt qui compte trois mines (Holt, Holloway et Taylor) à Matheson, toutes situées en Ontario.

La compagnie aurifère emploie 2178 travailleurs et sous-traitants au Canada et en Australie.

Elle possède en tout cinq mines.

Le PDG de Kirkland Lake Gold, Tony Makuch, affirme que le nombre d'emplois dans le Nord de l'Ontario demeurera stable et pourrait même augmenter.

Sa production visée cette année pour l’ensemble des activités oscille entre 950 000 et un million d’onces d’or.

Tony Makuch est le PDG de Kirkland Lake Gold. Photo : Radio-Canada / Pelin Sidki

Dans un communiqué, le PDG de Kirkland Lake Gold,Tony Makuch, a indiqué que l’acquisition de Detour Gold convient parfaitement , surtout que son entreprise n'a pas de dettes et génère d'importants revenus.

Selon lui, la transaction est la preuve qu'il y a encore beaucoup d'or à extraire du sous-sol canadien, particulièrement en Ontario.

Les actionnaires de Kirkland Lake Gold détiendront 73 pour cent des actions et ceux de Detour Gold, les 27 % restants.

Detour Gold aurait le potentiel de devenir une des plus grandes mines d'or au monde, avance M. Makuch.

Kirkland Lake Gold possède notamment les mines Macassa au Canada et Fosterville en Australie. Photo : Kirkland Lake Gold

Detour Lake a une durée de vie approximative de 22 ans et a sur la table divers projets d’exploration aurifère.

Detour Lake offre l’occasion d’ajouter un troisième atout essentiel dans le Nord de l’Ontario , souligne M. Makuch. Elle a fait un travail exceptionnel en apportant des améliorations et en créant une dynamique à la mine.

Une fois la transaction complétée, Kirkland Lake Gold compte poursuivre ses efforts pour optimiser les activités de cette mine et entamera des travaux pour voir les possibilités d’agrandir Detour Lake.